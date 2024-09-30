Мегастройки, социалка и праздники. Смольный показал план на 2025 год

Источник: Наталья Гончарова / «Фонтанка.ру»







Финансовый вице-губернатор Алексей Корабельников 30 сентября встретился с журналистами и рассказал, на что Петербург будет тратить деньги в ближайшие три года. Через несколько часов проект бюджета опубликовали на сайте комитета финансов.





Общие цифры — без сенсаций. Доходы города в следующем году вырастут почти на 90 млрд и составят 1,323 млрд, расходы прибавят чуть поменьше — 75 млрд и составят 1,467 млрд. Соответственно, чуть сократится дефицит — со 158 млрд в этом году до 144 млрд — в 2025-м.



«Хочешь стоять — иди». Доходы









В проект бюджета заложен рост по всем налогам. В частности, Корабельников отмечает, что из года в год себя хорошо проявляет и малый бизнес, и НДФЛ. Косвенно на рост должно повлиять возвращение индексации пенсий для работающих пенсионеров. «Ввиду того что они получали пенсии в меньшем объеме, чем неработающие, они не всегда показывали, что они работают официально, если говорить просто, получали зарплату в конвертах, — объяснил Корабельников. — И эта тенденция, к сожалению, из года в год становилась всё более явной. Сейчас, когда президентом было принято решение возвратить индексацию, я надеюсь, что эта история будет выходить из тени и эта зарплата будет уже в НДФЛ попадать».



Довольно резко растут поступления от упрощенной системы налогообложения: с 74,7 млрд в 2024 году до 106,7 млрд рублей в 2025-м (+42%). Более чем на треть увеличиваются поступления от трудовых патентов — с 2,2 млрд рублей в этом году до 3,5 млрд рублей. Ранее «Фонтанка» рассказывала о планах Смольного увеличить стоимость патента для мигрантов. Также, по прогнозу Смольного, резко вырастут поступления от самозанятых граждан — с 4 до 6,4 млрд рублей.



Также ожидается рост поступлений от имущественных налогов. Организации заплатят в 2025 году 69,2 млрд рублей, что на 30% больше, чем в этом году, граждане — 7,5 млрд рублей (+19%). Размер налога должен был сильно вырасти еще в 2024 году, но власти приняли поправки в налоговый кодекс, чтобы сделать повышение более плавным.



При этом опыт 2024 года показывает, что по налогу на прибыль бюджет может сильно недобрать, в отличие от налога на доходы физлиц. По-прежнему составители бюджета продолжают промахиваться с бывшими участниками консолидированных групп налогоплательщиков («Газпром» и иже с ним), чьи филиалы разбросаны по стране и чьи отчисления доходят до Петербурга по сложной формуле. «Ценообразование на эти ресурсы меняется, и в последние годы не в пользу бюджета, — признает Корабельников. — У нас не только платежи от нефтегазового сектора не увеличиваются, а но и даже происходит возврат тех, которые были выплачены в бюджет в предыдущие годы. Эти поступления сейчас очень зависят от многих обстоятельств, и крайне сложно их прогнозировать. КГН — это такая полусерая зона, где-то мы выигрываем, где-то проигрываем». При этом в мире санкций и плавающей ключевой ставки сложно прогнозировать не только по «Газпрому», говорит вице-губернатор.



Почти в два раза — с 27,5 до 50,2 млрд рублей, по оценке властей, вырастут доходы от использования городского имущества. Причем львиную долю этого прироста составят доходы от размещения бюджетных средств, которые увеличатся в 4 раза: с 6,3 млрд рублей в 2024-м до 25,2 млрд рублей в 2025-м.



На этом фоне никто не снимал задачи до 2030 года прийти к 2-триллионным доходам. Правда, беглый макроэкономический взгляд показывает, что если отталкиваться от реального индекса потребительских цен, то сверхусилий для этого не потребуется: сама река инфляции вынесет нас к нужным цифрам. Корабельников в ответ на это цитирует китайскую мудрость «хочешь идти — беги, хочешь стоять — иди» и говорит, что нам нужен рост доходов выше инфляции.



«Нет такого целеполагания — достигать цифру просто ради того, чтобы какую-то галочку поставить, — говорит он. — Вот пример: мы с коллегами бюджет формировали и видели, что очень значимые средства у нас в следующем году будут выходить на содержание сети наших социальных учреждений. Почему это происходит? Потому что мы за последние годы, как вы знаете, ввели рекордное количество детских садов и школ. Мы их строили больше, чем в любом регионе нашей страны, включая Москву. В этом году мы выделили еще в рамках корректировки еще 13 миллиардов для того, чтобы выкупить достаточно большое количество социальных объектов. И надо понимать, что вот эти 220 детских садов, 100 школ, которые мы построили — они все нуждаются в том, чтобы туда приобрести оборудование, платить заработную плату, содержание двух бассейнов. Это означает, что при прочих равных, если мы говорим о стабильном росте доходов бюджета из года в год, то мы львиную долю допрасходов вынуждены направлять на финансирование содержания. В то время как нам хотелось бы как раз направлять средства на развитие, на строительство чего-то нового. И не только генерирующего расходы, но и того, что связано с дополнительными импульсами для развития экономики».



Ответ на вызовы. Расходы

















На просьбу коротко охарактеризовать проект бюджета Алексей Корабельников смутился, предложив с эпитетами разбираться журналистам. «Может быть, этот проект ответа на существующие вызовы», — без особой охоты добавил он.



«Фонтанка» рассказывала, как в базовом варианте выглядят плановые расходы Петербурга на 2025 год. В опубликованном проекте бюджета они изменились незначительно.



Как обычно, основным приоритетом Смольный называет социалку: поддержку малоимущих, семей с детьми, представителей «серебряного возраста» (на эту программу в 2025 году заложено 2 млрд). Помимо блокадной выплаты в 5–10 тысяч рублей в январе, город также выплатит по 10–15 тысяч в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.



Согласно проекту бюджета, примерно на 9% увеличивается расчетная единица для исчисления окладов губернатора, чиновников и депутатов. С 2025 года она составит 1905 рублей (против 1732 в 2024). При этом в бюджете 2024–2026 предполагалось, что в 2025 году расчетная единица составит 1804 рубля. Она является отправной точкой для установления размеров окладов госслужащих. Насколько можно судить, куда сильнее растет базовая единица для расчета окладов бюджетников: с 14 742 рублей до 16 953 рублей.



Отдельная история — поддержка семей участников СВО: на это в проект заложили 10 млрд рублей, но эта мера носит заявительный характер, так что при необходимости статью точно увеличат.

Сумма большей части расходов, связанных со спецоперацией, традиционно не разглашается, финансирование идет через Резервный фонд, который в 2025 году, кстати, чуть сократится и составит 40 млрд. Для понимания: из Резервного фонда этого года решение о распределении принято в отношении примерно 11 млрд, 34 млрд — остаются на счетах.



«Фонтанка» рассказывала о том, как промышленный блок видит программы поддержки производственного и прочего бизнеса. Финансисты согласовали продолжение начатых программ и внедрение новых — например, субсидирование компаний, которые внедряют роботизированную технику. Кадровый дефицит тоже частично рассчитывают восполнить за счет субсидии на аренду жилья для приезжих работников. Отраслевые фонды докапитализируют, но Корабельников подчеркнул, что там уже накоплен большой объем средств, которые распределяются среди предприятий и со временем возвращаются. Поэтому на следующий год фонд поддержки промышленности хотят пополнить лишь на 200 млн. По словам вице-губернатора, ключевая задача — более плотная работа с федеральным фондом развития промышленности, особенно в условиях высокой ключевой ставки Центробанка, потому что городских элементарно может не хватить.



В проекте бюджета значительно выросла субсидия метрополитену на перевозку пассажиров — до 42,7 млрд. При этом сократилась — «Пассажиравтотрансу» и «Горэлектротрансу». «Фонтанка» рассказывала, отчего так: с середины следующего года эти предприятия переходят на контракты с городом и перестают получать субсидию. На вопрос, какие всё же цены на проезд заложены на 2025-й, Корабельников ответил, что традиционно они расчетно растут на уровень инфляции. Но окончательное решение по тарифам еще не принято.



В отдельную строчку вынесли закупку всего подвижного состава для городских перевозчиков: 9,3 млрд.



К слову, на встрече возникла дискуссия о том, насколько целесообразны многомиллионные расходы на различные праздники и городские мероприятия. Корабельников отметил, что в обсуждении этот вопрос часто упрощают: «Те, кто вот эту историю передергивают, мне кажется, они это делают в большей степени из популистских соображений, нежели из реального желания расставить приоритеты». По словам вице-губернатора, большая доля расходов — это оформление города, которое в том числе вносит лепту в воспитание гражданского чувства и патриотизма (например, в год 80-летия Победы), а крупные форумы положительно сказываются на туристической отрасли: «Не надо воспринимать эти траты исключительно как траты на праздники, на пьянки-гулянки, если условно говорить. Это часть такой большой работы по созданию комфортной городской среды».



«Инвесторы в очереди не стоят». Стройка









Алексей Корабельников отметил, что в этом году город заканчивает погоню за дефицитом школ и детсадов и с 2025-го начинает строить их уже в плановом режиме — как за счет бюджета, так и за счет инвесторов, у которых потом объекты выкупаются. «Фонтанка» рассказывала также о программе реконструкции старых школ, которые выстроены в форме буквы «Н», и строительстве на их месте новых. Смольный подтверждает эти планы и говорит о 10–15 адресах, где придется подыскивать больший земельный участок, чем сейчас, ведь речь идет о современном здании с бассейнами.



Однако в первой очереди значится лишь один объект в Калининском районе. Назвать номер школы Корабельников отказался, чтобы журналисты своим преждевременным интересом не сорвали образовательный процесс. «Вы все побежите туда с расспросами, запросами, отвлекать учителей, педагогов, — явно исходя из жизненного опыта, перечислял вице-губернатор. — Это же тоже такой тонкий вопрос, связанный с моральной подготовкой и родителей, и педагогического состава». Не желая ничего срывать, «Фонтанка» просто отметит, что в уже опубликованном ранее перечне значится лишь одна школа из этого района — № 63. По словам Корабельникова, средняя стоимость строительства школы на тысячу человек — 2–2,5 млрд.



Однако главным хитом инвестиционной программы ближайших лет станут концессионные транспортные мегапроекты. 26 млрд уже в 2025-м пойдет на выкуп участков и подготовку территории для Широтной магистрали скоростного движения от Витебского проспекта до КАД, соглашение по которой могут подписать уже в ноябре (подробнее об условиях стройки и ценах на проезд читайте на «Фонтанке»). Из них 19 млрд — непосредственно на строительные нужды. Одновременно Смольный начнет вкладывать по 10 млрд рублей ежегодно в ВСМ Москва — Санкт-Петербург (подробнее об участии региона — здесь), плюс еще готовить улично-дорожную сеть и станцию метро «Лиговский проспект-2» для запуска терминала у Московского проспекта.



Оба многолетних проекта (стоимостью 240 млрд и 2 трлн, если что) предусматривают, что концессионер может рассчитывать на возмещение со стороны Петербурга, если пассажиропоток или машинопоток не оправдают ожиданий. Этот механизм минимального гарантированного дохода (МГД) для партнера государства ранее неоднократно критиковали, в том числе в городской администрации. Однако сейчас финансовый блок уверен: без такого распределения рисков эту стройку просто не начать. «Инвесторы, как вы понимаете, сейчас в очереди не стоят, — говорит Корабельников. — Кто может профинансировать проект в размере 100 млрд рублей? Финансирование осуществляется за счет средств банков из первой десятки, которые имеют не очень большой аппетит к риску. Если закладывать этот проект без МГД, это тоже возможный вариант: тогда ставки под эти проекты будут не "ключ" (ключевая ставка. — Прим. ред.) плюс чуть-чуть, а "ключ" плюс много. А в ситуации, когда у нас и так высокие ставки, еще дополнительный риск закладывать, мне кажется, сейчас не время».

