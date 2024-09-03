Смольный хочет увеличить стоимость патента для мигрантов в Петербурге в 2025 году

Правительство Петербурга намерено повысить стоимость трудового патента для мигрантов. Проект регионального закона «Об установлении коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда на территории Санкт-Петербурга, на 2025 год» опубликован на портале антикоррупционной экспертизы 3 сентября.



Так, коэффициент, на основе которого рассчитывается стоимость патента для иностранных работников, в 2025 году будет установлен в размере 2,083334. Для сравнения: в этом году — 1,597223.

При расчете стоимости патента базовая величина умножается на коэффициент, отображающий региональные особенности рынка труда, а также на коэффициент-дефлятор для налогов на доход физических лиц, который устанавливает Минэкономразвития.