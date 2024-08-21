Это база. «Фонтанка» знает, сколько денег и на что вписали в петербургский бюджет-2025

Фото: Александр Коряков/Коммерсантъ Поделиться Поделиться





Базовый вариант бюджета Петербурга на 2025 год уже готов, но это только «болванка», на которую комитеты и районы будут в ближайшее время пытаться наносить свою резьбу. «Фонтанка» заглянула в исходный вариант главного финансового документа города.

Настоящий материал (информация) произведен иностранным агентом Вишневским Борисом Лазаревичем либо касается деятельности иностранного агента Вишневского Бориса Лазаревича.

Судя по цифрам, в базовый вариант проекта бюджета уложили тот минимум, который город готов направлять на конкретные статьи. В некоторых строчках до сих пор нули, что дает по ряду направлений неправдоподобное снижение в 3–4 раза. Депутат Борис Вишневский* уточнял во время нулевых чтений у комфина, с чем это связано, и получил ответ, что недостающее — это средства адресной инвестиционной программы, по которой идет вся стройка. Ее проект формируется отдельно.



Общие показатели проекта петербургского бюджета стали известны в понедельник: доходы — 1,283 трлн рублей, расходы — 1,249 трлн. АИП — 233,7 млрд.



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Транспорт Так что брать эти цифры как окончательные ни в коем случае нельзя. Но кое-что можно отметить. Например, госпрограмма «Развитие транспортной системы» на следующий год в базовом варианте похудела до 171 млрд рублей — против 290 млрд в 2024-м (или против 202 млрд без учета АИП). Здесь полно нулей, в том числе не расписано многострадальное строительство метро. Но, например, видно, что расходы на ремонт дорог в 2025 году составят 11,2 млрд (в 2024 году — 10,1 млрд), капремонт — 2 млрд (против 2,3 млрд), ремонт трамвайных путей так и застыл на уровне 4 млрд. В 23,8 млрд оценили субсидии бюджетным учреждениям на содержание дорог: это те самые новые ГБУ, которые возникли на месте бывших унитарных предприятий, и теперь получают задание на уборку и ямочный ремонт по конкретным районам вместо конкурсов.



Еще одна вещь, на которую обратил внимание Вишневский*, это снижение субсидий на осуществление пассажирских перевозок всем трем городским предприятиям: «Петербургскому метрополитену» — с 36,4 млрд в 2024 году до 28,7 млрд в 2025-м; «Пассажиравтотрансу» — с 15,5 млрд до 10 млрд, «Горэлектротрансу» — с 20,9 млрд до 13,2 млрд. В теории это может означать, что есть возможность — параллельно вырастут тарифы для пассажиров, ведь, кроме субсидии, только выручка с них и является существенной статьей доходов для перевозчиков. Однако когда глава комитета по тарифам анонсировал рост цен на проезд на 4,7%, он тут же получил выговор от губернатора за «непроработанное мнение», так что все еще может измениться. Тем более, что по данным «Фонтанки», транспортный блок будет просить дополнительно вписать в бюджет увеличение субсидий, хотя как это в итоге скажется на тарифах, прямо сейчас не знает никто.

И еще одно интересное наблюдение. Расходы на оплату контрактов с автобусными перевозчиками в 2025 году вырастут на пару миллиардов, до 36 млрд рублей, а вот в 2026-м скаканут сразу выше 60 млрд. Это связано не с подорожанием газомоторного топлива, а с тем, что в 2025 году контракты, вместо истекающих, придется заключать и с «Пассажиравтотрансом, и с «Горэлектротрансом». Эти два транспортных гиганта тоже уйдут на полную оплату по договору, а субсидии им тут же обнулят — это видно в проекте бюджета. То есть деньги перетекут из одной строчки в другую.

ЖКХ и благоустройство На уровне в 8,5 млрд, как и в 2024 году, установлена субсидия на выполнение капремонта в домах. Напомним, городской фонд, как и перевозчики, питается из двух источников — бюджет и жители. В начале этого года размер взноса для горожан повышать не стали. Как поступят в итоге в 2025-м, пока не ясно; но если объемы работ планируют увеличивать (а их планируют увеличивать), то придется поднимать либо субсидию, либо ставку взносов.



Практически не меняется размер субсидий теплоснабжающим организациям за то что они отапливают дома по льготным тарифам, она, как и предполагалось, составит около 25 млрд рублей. Напомним, рост цен на отопление в июле 2024 года отменили, перенеся на середину 2025-го.

В жилищной части тоже много «нулевых» строчек в отношении программ по обеспечению квартирами различных групп населения, они будут указаны в адресной инвестиционной программе. Из того, что видно: соответствующие субсидии ГБУ «Горжилобмен» меняются разнонаправленно: например, для многодетных, состоящих на учете, она снижается с 9,6 до 7,1 млрд, для ветеранов и инвалидов — растет с 2 млрд до 2,3 млрд, для молодых семей и для расселяемых коммуналок — сокращается. Однако, повторимся, большая часть программы будет упакована в АИП, и даже без ее учета снижение расходов незначительное. Не особенно заметно вырастут траты на содержание и ремонт зеленых территорий — с 4,9 млрд до 5,2 млрд. Но в целом расходы на благоустройство и охрану окружающей среды в базовом варианте бюджета без учета АИП падают значительно, до 18,5 млрд против 28,7 млрд. К примеру, в проекте никак не прописаны на 2025 год субсидии муниципалам по программе «Петербургские дворы», которые в 2024-м составили 4,7 млрд.

Здравоохранение и образование На развитие здравоохранения в базовом варианте в 2025 году власти хотят потратить 173,7 млрд рублей, это на 18% меньше, чем заложено на текущий год (212,09 млрд рублей). Правда, если смотреть на сумму без учета адресной инвестпрограммы и помощи из федерального бюджета, суммы получаются схожие — 176,4 млрд в 2024-м.

Самое серьезное сокращение — примерно вдвое — ждет траты на формирование эффективной системы оказания медпомощи (до 29,3 млрд рублей). На капремонт в рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» планируется потратить 168 млн рублей. Это в десять раз меньше, чем в 2024 году. Нули пока стоят напротив всех районов. Зато в рамках этой же программы вырастут траты на закупку оборудования — до 2,76 млрд рублей (против 2,14 млрд в этом году). Расходы на медпомощь в рамках ОМС остались неизменными — на уровне 71,3 млрд рублей.

Также похудеют строчки с расходами на оказание высокотехнологичной медпомощи, не включенную в базовую программу ОМС (3,56 в 2025-м против 4,12 млрд рублей в 2024-м). Пока что нулями на следующую трехлетку пестрит и строка с расходами на специализированную медпомощь военнослужащим в период проведения СВО. В этом году, например, на эти траты заложили 2,36 млрд рублей. На развитие образования пока заложено 234,8 млрд рублей — это схожая сумма с прошлогодней за минусом АИПа и федеральных денег (232 млрд). Если на дошколят расходы сократятся незначительно, то с общим образованием ситуация другая: на него закладывают 105,7 млрд (против 142,8 млрд в этом году). Пока никак не обозначены расходы на создание новых мест в школах в связи с ростом числа обучающихся, а также на немонтирумое оборудование и инвентаря для бассейнов, без которых сегодня в Петербурге уже редко обходится какая-то новая школа. Можно предположить, что ряд трат просто «перетечет» в бюджеты самих районов.

Пока что сильно проигрывают расходы на капремонт образовательных учреждений — на это выделяют 1,5 млрд рублей. В текущем году траты составляют 7,6 млрд рублей. Управление и безопасность С эффективности госуправления снимают треть — 17,2 млрд вместо 26 млрд в 2024-м. Из того, что бросается в глаза — радикальное снижение расходов на покупку средств автоматизации и программного обеспечения — 900 млн вместо 6,1 млрд. Возможно, разгадка кроется в еще одном столбце этой таблицы — исполнение по статье на 1 августа: если верить ей, то из 6,1 млрд на деле было освоено 212 млн.

По проекту бюджета сложно судить, как именно будут меняться зарплаты бюджетников в 2025 году. Однако собеседник «Фонтанки», знакомый с расчетами финансового блока, утверждает, что в проект заложено повышение расчетной единицы на 40%: это исходная величина, из которой высчитывают зарплаты госслужащим.

На первый взгляд, чуть снижаются расходы на безопасность. Но если посмотреть на конкретные статьи, то можно заметить, что наиболее предметные из них все же растут: содержание мониторингового центра, проект «Безопасный город», участие граждан в охране общественного порядка и работа народных дружин («Фонтанка» писала, что дружинникам хотят платить по 187 рублей в час), системы безопасности и оповещения.

Социальное обслуживание На соцподдержку населения чиновники предложили заложить 120,9 млрд рублей. Очевидно, что картина и тут пока неполная, так как сумма на текущий год без АИП и федеральных денег всего на 3 млрд рублей меньше.

Почти половина уйдет на развитие мер поддержки для ряда категорий граждан — 51,5 млрд. В этом списке аренда дач, оказание экстренной помощи, бесплатной юридической помощи, оплата коммуналки и жилья, протезирование, пособия спортсменам и тренерам, доплаты к пенсиям военнослужащим, стипендии и матпомощь учащимся и многое другое.

Еще 31 млрд рублей пойдет на модернизацию и развитие соцобслуживания, 38 млрд рублей пока заложили на соцподдержку семей и детей. В этой части программы пособия в связи с рождением ребенка, питание в школах, выплаты для детей-сирот, предоставление транспорта и разные выплаты для многодетных семей. Список, в общем, длинный. Также в проекте бюджета по идее должны быть заложены расходы на матпомощь «отдельным категориям граждан в соответствии с п. 10–20 статьи 8 Социального кодекса Санкт-Петербурга». По этой статье проходят выплаты участникам СВО и их семьям. Однако пока в этой строке значатся нули на 2025–2026 годы. Для сравнения, в 2024 году сумма равняется 7,3 млрд рублей. Культура и туризм

Если не брать в расчет неизвестный пока АИП, то культурные расходы сократятся на 10% — до 40,5 млрд против 44,3 млрд в текущем году. Из этой суммы почти половина — 16,9 млрд пойдут на программу «Наследие», в рамках которой город реставрирует памятники. Еще без малого 15 млрд рублей уйдут на искусство. Любопытно, что расходы на имидж Петербурга сократятся на полмиллиарда (2,2 против 2,7 млрд рублей). В основном, за счет сокращения трат на исполнение закона о праздниках и памятных датах. Хотя, казалось бы, год от года их становится все больше, Заксобрание регулярно принимает такие инициативы.



Траты на развитие туризма, хоть и скромные на фоне триллионного бюджета — всего 1,93 млрд рублей, но по сравнению в 2024 годом (2,52 млрд) сократятся заметно. Львиная доля экономии — за счет жесткого урезания размера субсидии «Конгрессно-выставочному бюро» — как раз на те самые полмиллиарда рублей.



Начавшиеся нулевые чтения бюджета заключаются в том, что комитеты и районы доказывают с расчетами в руках — базовых назначений им недостаточно, нужно добавить. Комфин выдает свое заключение — насколько эти запросы обоснованы. Не в последнюю очередь на это влияет, как то или иное ведомство исполняет бюджет в этом году. На 1 июля общее исполнение по расходам 2024 года составляло 42%, Лучше всего дело обстояло с социалкой, безопасностью и трансферами из федерального бюджета, Хуже всего — с общегосударственными вопросами, национальной обороной и ЖКХ. Адресная инвестиционная программа на 1 августа была исполнена на 32%.



*Признан иностранным агентом Минюстом РФ.



Ирина Корбат, Николай Кудин, «Фонтанка.ру»