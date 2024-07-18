В Петербурге изменили систему уборки и содержания дорог

В Петербурге разыгрываются конкурсы на содержание городских дорог в различных районах города до конца года. Теперь здесь новые заказчики и новая система.



В частности, комиссия работает по конкурсу на содержание улиц в Приморском, Выборгском и Калининском районах за 2 млрд рублей, по Колпинскому и Пушкинскому (900 млн), подвела итоги по Красногвардейскому и Невскому (почти миллиард). Отличие этих процедур от обычных в том, что теперь заказчиком выступает не комитет по благоустройству, а бывшие дорожные ГУПы, которые стали бюджетными учреждениями.



В частности, северные районы разыгрывает ГБУ «Северо-западное управление региональных дорог и благоустройства»; еще недавно это было ГУДСП «Курортное», которое само боролось за контракты в Курортном и Кронштадтском районах. Заказчиком по Красногвардейскому и Невскому районам выступает ГБУ «Центральное управление региональных дорог и благоустройства»; до недавней реорганизации это было ГУДП «Центр», крупнейший подрядчик комблага. Колпинский и Пушкинский районы расторговывает ГБУ «Юго-восточное управление региональных дорог и благоустройства» (в прошлом ГУДП «Петродворцовое»).



По данным «Фонтанки», принцип состоит в следующем: бывшие унитарные предприятия, которые стали бюджетными учреждениями, по госзаданию без конкурсов получают свои «традиционные» районы. Те же районы, где содержанием занимались не они, а другие подрядчики — АО «Коломяжское», АО «Автодор», АО «Автопарк № 7 Спецтранс», — как и раньше, выставляются на конкурсы, однако заказчиками в них выступают опять же территориально близкие ГБУ. Как лоты расходились по пулу подрядчиков до реформы — можно посмотреть здесь.



Дорожные ГУПы перестали существовать с апреля 2024 года, поменяв форму на ГБУ и получив новые названия. После этого новые контракты они будут получать не на конкурсах, а в виде прямого бюджетного задания.