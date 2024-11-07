100 дней до аванса. В Петербурге деньгами ускорят строительство Большого Смоленского моста и дорог в Шушарах

Из-за высокой ключевой ставки Смольный собирается усиленно финансировать крупные проекты по дорожному строительству в 2024 году. Это приблизит их по срокам — в частности, Большой Смоленский мост.

Проект постановления правительства «Об особенностях исполнения бюджета

Санкт-Петербурга в 2024 году…» опубликован 7 ноября. Если коротко, он описывает условия, при которых возможна выдача аванса в 30% от стоимости дорожного контракта. В частности, это казначейское сопровождение и фиксированный срок погашения. Кроме того, по соглашению сторон такой аванс возможен, если он позволяет сократить срок строительства минимум на 5%.

В пояснительной записке перечислены такие проекты:

строительство Большого Смоленского моста (40 млрд рублей): плановое сокращение срока выполнения работ на 99 дней; по контракту срок — октябрь 2029 года;

подготовка территории для Дальневосточной развязки (2,6 млрд): на 49 дней; по контракту — январь 2027 года;

строительство Дальневосточной развязки (6 млрд): на 89 дней; по контракту — октябрь 2029 года;

строительство Новгородского пр. от Вилеровского пер. до Пушкинской улицы (5,2 млрд): на 41 день; по контракту — декабрь 2026 года;

реконструкция Новгородского пр. от Пушкинской ул. до Шушарской дороги (3,8 млрд): на 40 дней; по контракту — декабрь 2026 года;

два этапа строительства дорог в Кронштадте (в сумме 2,8 млрд): на 25 и 22 дня; по контракту — июль и август 2025 года;

строительство двухуровневой развязки в створе Порховской ул. (еще не заключен, по АИП — 5,1 млрд); должна быть достроена в 2027 году.

«Практика повышенного авансирования государственных контрактов

и ранее использовалась в целях повышения устойчивости экономики в условиях внешнего санкционного давления», — пишут авторы проекта.

Указывают они и на подорожавшие кредиты: «В настоящее время наблюдается тенденция роста ключевой ставки Банка России, которая является основным индикатором денежно-кредитной политики и составляет 21%. Данное обстоятельство является независящим от сторон контрактов, влекущим невозможность их исполнения. Данные проекты являются капиталоемкими со сроком реализации 2-5,5 лет».