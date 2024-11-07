Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+6°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+6°

пасмурно, без осадков

ощущается как +4

2 м/c,

с-з.

 767мм 87%
Подробнее
4 Пробки
USD 98,22
EUR 105,71
Задержан полковник Колесников
Китайские автозапчасти дорожают
Промышленный Петербург
Что убило пациентов
Как Петербург украсят к Новому году
Как распознать вирус Коксаки
Победная речь Трампа
Рейтинги "Фонтанки"
Город 100 дней до аванса. В Петербурге деньгами ускорят строительство Большого Смоленского моста и дорог в Шушарах

100 дней до аванса. В Петербурге деньгами ускорят строительство Большого Смоленского моста и дорог в Шушарах

3 082
4 комментария

Из-за высокой ключевой ставки Смольный собирается усиленно финансировать крупные проекты по дорожному строительству в 2024 году. Это приблизит их по срокам — в частности, Большой Смоленский мост.

Проект постановления правительства «Об особенностях исполнения бюджета
Санкт-Петербурга в 2024 году…» опубликован 7 ноября. Если коротко, он описывает условия, при которых возможна выдача аванса в 30% от стоимости дорожного контракта. В частности, это казначейское сопровождение и фиксированный срок погашения. Кроме того, по соглашению сторон такой аванс возможен, если он позволяет сократить срок строительства минимум на 5%.

В пояснительной записке перечислены такие проекты:

«Практика повышенного авансирования государственных контрактов
и ранее использовалась в целях повышения устойчивости экономики в условиях внешнего санкционного давления», — пишут авторы проекта.

Указывают они и на подорожавшие кредиты: «В настоящее время наблюдается тенденция роста ключевой ставки Банка России, которая является основным индикатором денежно-кредитной политики и составляет 21%. Данное обстоятельство является независящим от сторон контрактов, влекущим невозможность их исполнения. Данные проекты являются капиталоемкими со сроком реализации 2-5,5 лет».

Повышенные авансы, как предполагается, позволят подрядчикам закупить не менее 50% стройматериалов «и тем самым избежать удорожания строительства и связанной с этим корректировки проектной документации с повторным прохождением государственной экспертизы». Кроме того, ускорят вынос инженерных коммуникаций, сооружение подъездных дорог и само строительство.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Danik
2 часа
Метро, метро, метро! Пока деньги просто закапывают в перестилание газонов и распихивание по карманам!
Гость
2 часа
Не уверены в завтрашнем даже миллионеры...
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Агентство недвижимости «Главстрой» усиливает работу со вторичной недвижимостью
6 ноября, 16:55
Новости компаний
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Осень»
6 ноября, 15:30
Новости компаний
На Царскосельских холмах завершился «зелёный» сезон
5 ноября, 18:00
ТОП 5
Новости компаний
Концерн ВКО «Алмаз — Антей» примет участие в Airshow China
7 ноября, 13:48
От технологий до атмосферы. Что объединяет небоскребы и малоэтажное жилье в Петербурге
6 ноября, 18:00
Торгово-развлекательному центру «Июнь» в Санкт-Петербурге предстоит сменить владельца
6 ноября, 17:49
Доля безналичных платежей в СЗФО среди клиентов Сбера достигла 94%
6 ноября, 17:37
Агентство недвижимости «Главстрой» усиливает работу со вторичной недвижимостью
6 ноября, 16:55
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Осень»
6 ноября, 15:30
На Царскосельских холмах завершился «зелёный» сезон
5 ноября, 18:00
Лето в подарок: путешествие мечты за покупку квартиры в «КВС»
5 ноября, 17:55
Выдачи по семейной ипотеке продолжаются
5 ноября, 17:35
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставку по вкладу «Выгодный старт»
5 ноября, 16:55
Relax FM на высоте: ГПМ Радио отпраздновало запуск вещания новой станции в Петербурге
5 ноября, 13:16
Поддержка и опора: врачи рассказали, как продолжить жить после травмы спины
3 ноября, 18:00