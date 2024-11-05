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Город Первая арка. Посмотрите, как выглядит стройка Большого Смоленского моста

Первая арка. Посмотрите, как выглядит стройка Большого Смоленского моста

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В Петербурге продолжается строительство Большого Смоленского моста. Судя по наблюдениям корреспондента «Фонтанки», почти смонтирована первая арка.

Монтаж арки начался в сентябре, для ее установки предварительно собирают анкерные узлы на опорах. Всего таких опор будет 10, разводным станет пролет между пятой и шестой.

Как эти арки и весь мост будут выглядеть после строительства — можно посмотреть на рендерах.

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Строительством Большого Смоленского моста по контракту на 40 млрд занимается АО «Дороги и мосты», входящее в холдинг «Нацпроекстрой». Оно же готовит территорию под Дальневосточную развязку на правом берегу Невы и получило контракт на строительство этой развязки за 6 млрд.

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