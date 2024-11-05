Первая арка. Посмотрите, как выглядит стройка Большого Смоленского моста

Источник: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»

В Петербурге продолжается строительство Большого Смоленского моста. Судя по наблюдениям корреспондента «Фонтанки», почти смонтирована первая арка.

Монтаж арки начался в сентябре, для ее установки предварительно собирают анкерные узлы на опорах. Всего таких опор будет 10, разводным станет пролет между пятой и шестой.



Как эти арки и весь мост будут выглядеть после строительства — можно посмотреть на рендерах.

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