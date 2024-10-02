Строительство развязки Большого Смоленского моста продолжается. Смотрите, что там происходит сейчас

«Строители <...> завершили монтаж элементов анкерных узлов на русловой опоре №3. Эти сравнительно небольшие конструкции очень важны, так как принимают вес арок и передают его на опору», – уточнили в компании.

По информации АО «ДиМ», Большой Смоленский мост будет стоять на 10 опорах. Разводить планируется пролет между пять и шестой опорами.

Ранее «Фонтанка» писала о начале строительства Дальневосточной развязки, которая будет относиться к этому мосту. Работами по ее возведению также занимаются «Дороги и Мосты». Стоимость переправы и развязки оценивалась более, чем в 60 миллиардов рублей. Первый этап строительства должен завершиться в 2025 году, второй — в 2028-м.