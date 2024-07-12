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    На Пулковском шоссе построят еще одну двухуровневую развязку

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    2 комментария

    Смольный выделяет финансирование на строительство двухуровневой развязки на пересечении Пулковского шоссе и Порховской улицы. Местные ждут ее давно.

    Согласно опубликованному 12 июля проекту постановления, в 2024 году на объект закладывают лишь 80 млн рублей, в 2025-м — 433 млн, в 2026-м — полмиллиарда, а 4,1 млрд заложены на 2027-й.

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    Такое решение принято «в связи с получением положительного заключения государственной экспертизы по разработанной проектной документации и с целью осуществления закупки и начала работ».

    О том, что здесь построят развязку, Смольный сообщал ранее, одна из ее задач — подключить к уличной сети жилищный комплекс «Московский». «В этом комплексе более трёх с половиной тысяч квартир. Необходимо обеспечить его транспортную доступность. По одной из улиц, которую развязка свяжет с городом — Идрицкой, планируем пустить общественный транспорт. Построим автобусное кольцо, пешеходные переходы, тротуары и велодорожки», — говорил губернатор Александр Беглов.

    Предполагается, что стройка пройдет в два этапа в 2026–2029 годах.

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    Комментарии 2

    vk578453212 Июл 2024 в 14:41
    проблемные перекрестки ждущие своих развязок на Севере города по двадцать лет "да да пошел я на.." джипег
    +0−0
    26583225712 Июл 2024 в 14:40
    Представляю, какая свалка там будет. В районе съездов на КАД и так уже в обе стороны все плотно и медленно. А тут еще добавочка.
    +0−0
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