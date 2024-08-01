Дирекция транспортного строительства объявила открытый конкурс на строительство Новгородского проспекта на участке от Вилеровского переулка до Пушкинской улицы. Максимальная цена — 5,2 млрд рублей.
Документация опубликована 1 августа. Согласно ей, закончить надо до 2 декабря 2026 года. Протяженность дороги составит 1433 метра, расчетная интенсивность движения — 1324 единицы в час.
Сам Вилеровский переулок сейчас проходит реконструкцию, после которой официально станет 4-полосной дорогой. В Шушарах предполагается также капремонт и реконструкция Новгородского и Старорусского проспектов, Пушкинской и Первомайской улиц.
Шушары известны своей сложной транспортной ситуацией. Во время саммита «Россия — Африка» в 2023 году там были введены дополнительные ограничения на въезд и выезд. «Фонтанка» рассказывала, как это выглядело изнутри.
В Шушарах за 5 млрд построят Новгородский проспект
Дирекция транспортного строительства объявила открытый конкурс на строительство Новгородского проспекта на участке от Вилеровского переулка до Пушкинской улицы. Максимальная цена — 5,2 млрд рублей.