Эрмитаж восстанавливает «Покорение космоса» в Мариуполе

Реставраторы Эрмитажа восстанавливают пострадавшие мозаики Мариуполя. Об этом 7 декабря во время пресс-конференции, посвященной 260-летию одного из главных музеев страны, рассказал его директор Михаил Пиотровский.

«У нас большая программа работы с Югом России, стажировки наших коллег. У нас целая программа с Мариуполем. В частности, мы пытаемся восстановить мариупольские мозаики», — сообщил Пиотровский.

Реставрация Дома связи в Мариуполе началась 9 февраля этого года, местные СМИ писали о ней. Тогда же сообщалось, что планируется восстановить керамическую мозаику «Покорение космоса», расположенную на торце здания. Одно из самых известных в городе панно создали в 1964 году художники-монументалисты Виктор Арнаутов и Григорий Пришедько. Изначально площадь композиции составляла около 100 квадратных метров, сейчас оно осыпается и может быть утрачено.