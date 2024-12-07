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Общество Эрмитаж восстанавливает «Покорение космоса» в Мариуполе

Эрмитаж восстанавливает «Покорение космоса» в Мариуполе

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1 комментарий

Реставраторы Эрмитажа восстанавливают пострадавшие мозаики Мариуполя. Об этом 7 декабря во время пресс-конференции, посвященной 260-летию одного из главных музеев страны, рассказал его директор Михаил Пиотровский.

«У нас большая программа работы с Югом России, стажировки наших коллег. У нас целая программа с Мариуполем. В частности, мы пытаемся восстановить мариупольские мозаики», — сообщил Пиотровский.

Реставрация Дома связи в Мариуполе началась 9 февраля этого года, местные СМИ писали о ней. Тогда же сообщалось, что планируется восстановить керамическую мозаику «Покорение космоса», расположенную на торце здания. Одно из самых известных в городе панно создали в 1964 году художники-монументалисты Виктор Арнаутов и Григорий Пришедько. Изначально площадь композиции составляла около 100 квадратных метров, сейчас оно осыпается и может быть утрачено.

Соглашение об установлении побратимства два города подписали в 2022 году. Это подразумевало и помощь Петербурга в восстановлении инфраструктуры Мариуполя. В Мариуполе планируется создать филиал Музея обороны и блокады Ленинграда, на это в бюджете запланировано около 2 млн рублей.

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Комментарии
1
Су Люк Ын
1 час
немного Напоминает цап-царап!
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