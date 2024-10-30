Беглов рассказал о каникулах школьников из Мариуполя в Петербурге

В 2025 году 2,5 тысячи школьников из Мариуполя побывают в Петербурге по программе «Петербургские каникулы». Об этом 30 октября в Мариинском дворце сообщил губернатор Александр Беглов во время презентации проекта бюджета города.

«На программу „Петербургские каникулы“ в проекте бюджета на 2025 год запланировано 193 млн рублей. В течение года на отдыхе в Петербурге смогут побывать более 2,5 тысячи школьников и более 100 педагогов», — рассказал губернатор.

Он добавил, что также в Мариуполе планируется создать филиал Музея обороны и блокады Ленинграда и на это в бюджете запланировано около 2 млн рублей.