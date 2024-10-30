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Общество Беглов рассказал о каникулах школьников из Мариуполя в Петербурге

Беглов рассказал о каникулах школьников из Мариуполя в Петербурге

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15 комментариев

В 2025 году 2,5 тысячи школьников из Мариуполя побывают в Петербурге по программе «Петербургские каникулы». Об этом 30 октября в Мариинском дворце сообщил губернатор Александр Беглов во время презентации проекта бюджета города.

«На программу „Петербургские каникулы“ в проекте бюджета на 2025 год запланировано 193 млн рублей. В течение года на отдыхе в Петербурге смогут побывать более 2,5 тысячи школьников и более 100 педагогов», — рассказал губернатор.

Он добавил, что также в Мариуполе планируется создать филиал Музея обороны и блокады Ленинграда и на это в бюджете запланировано около 2 млн рублей.

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Комментарии
15
Отец Родной
1 час
Этот бонифаций когда нибудь займётся уборкой города?
276386315
1 час
Вот что он тут мучается? Днем и ночью думает о Мариуполе, так ему дорог этот город, так туда - губернатором, мэром, гетманом, паном атаманом, гауляйтером, комендантом - как там называется -то, кем угодно.
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