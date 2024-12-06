«Настроен на постоянный и открытый диалог с жителями». Хинштейн и Хуснуллин обсудили восстановление Курской области

Назначенный накануне врио губернатора Курской области Александр Хинштейн встретился с зампредом правительства РФ Маратом Хуснуллиным, чтобы обсудить поставленные президентом задачи по восстановлению региона. Одна из них — помощь курянам с жильем, делится Хинштейн в своем Telegram-канале 6 декабря.

По словам Хинштейна, на сегодняшний день существует ряд вопросов, которые требуют точного решения. Врио губернатора задается вопросом, что делать с участками земли тех жителей области, которые получили жилищные сертификаты и покинули регион. Дело в том, что де-юре они должны перейти в собственность государства, объясняет политик.

«Не хочу предвосхищать события, но уверен, что нам удастся выработать законные, а главное, справедливые решения в интересах большинства людей», — пишет Хинштейн.

Врио губернатора отметил, что планирует тесно общаться с жителями Курской области, чтобы знать реальные проблемы граждан и «держать руку на пульсе». «Настроен на постоянный и открытый диалог с жителями: ничего эффективнее, чем прямая коммуникация, пока еще никто не придумал», — делится политик.

Напомним, что вечером 5 декабря стало известно, что президент России Владимир Путин назначил депутата и главу комитета Госдумы по информационной политике Александра Хинштейна врио губернатора Курской области. Новый глава региона сказал, что назначение президентом для него «огромная честь и большая ответственность», и поделился, что в ближайшее время выезжает на новое место работы.