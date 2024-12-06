Теперь и в области. НЭО положил на глиняную подушку свой второй мусорный завод

Источник: Анастасия Барашкова / «Фонтанка.ру»







«Невский экологический оператор» 5 декабря продемонстрировал журналистам территорию будущего мусороперерабатывающего завода «Островский» в Выборгском районе Ленобласти. В отличие от петербургского, здесь будет свой полигон.



Новый мусороперерабатывающий комплекс возводят на площади в 70 гектаров, вместе с научно-исследовательской базой и полигоном он займет 122 гектара. Это будет второй завод «Невского экологического оператора» из пяти плановых. Как и «Волхонка», введенная в эксплуатацию в 2024 году, он будет рассчитан на 600 тысяч тонн отходов в год.

В отличие от первого завода, «Островский» включает в себя один большой сортировочный цех, а не два. Кроме этого, его строят с нуля, в то время как «Волхонка» организована на базе уже действующей площадки. Общая стоимость строительства «первопроходца» оценили в 8 млрд рублей. Объем инвестиций в новый комплекс может достичь 20 миллиардов. Правда, как отмечают в НЭО, строительство постараются сделать дешевле максимального порога, установленного Главгосэкспертизой.

Как будто нарочно, накануне состоялся памятный диалог между президентом России Владимиром Путиным и первым вице-премьером Денисом Мантуровым с сакраментальным вопросом — «где заводы». Правда, речь шла именно о мусоросжигающих предприятиях «Ростеха» (у НЭО никакой термической обработки нет), но Мантуров почеркнул, что основа для рециклинга — это как раз сортировка отходов.



«Фонтанка» неоднократно рассказывала об инвестиционной программе Невского экологического оператора. По различным причинам, среди которых и политическая чувствительность, и удорожание материалов, и даже птичий вопрос, первоначальные ее сроки уже неактуальны. Как и экономические показатели («Островский», к примеру, когда-то хотели построить за 12 млрд).

Зато актуальны задачи: пять заводов по 600 тысяч тонн в год. Без этого очень — и с перспективой скорого закрытия полигонов, как бы ни оттягивали этот вопрос — городской мусор просто окажется некуда везти. И если два городских объекта (построенная «Волхонка» и готовящиеся «Новоселки») прописаны в изначально отданных под мусоропереработку точках, то в области каждый адрес — драма.

«Островский», как и все новые комплексы по переработке отходов в Ленинградской области, столкнулся с противодействием со стороны местных жителей, которые опасаются за свой покой, свежий воздух и безопасность грунтовых вод. Люди из Первомайского сельского поселения обращались в следственный комитет и суд, пытаясь строительство не допустить. СК дважды возбуждал уголовные дела, однако они были закрыты прокуратурой. В 2023 году депутат ЗакСа Ленинградской области Николай Кузьмин предлагал перенести проект нового завода в другое место, где полигон уже есть. Однако объект согласовали именно на участке в Рощинском лесничестве.



В НЭО подчеркивают, что ни один мусоровоз не проедет через соседние населенные пункты: КПО соединен с трассой дорогой, окруженной только лесом.

Строят «Островский» в границах Первомайского сельского поселения, но жилые дома находятся на расстоянии нескольких километров от него. Ближайший поселок Подгорное, по данным «Яндекс Карт», расположен примерно в восьми километрах, из них санитарная зона нового объекта — один километр. Через дорогу от будущего завода и полигона, примерно в паре километров — Островское болото и озеро Тинное. Такое чувствительное к переменам окружение диктует повышенные требования к безопасности. В «Невском экологическом операторе» уверяют, что будут использованы все современные технологии, которые максимально защитят окружающую среду.

«Мы предприняли, наверное, беспрецедентные меры с точки зрения организации экологической защиты от возможных последствий для окружающей среды, а именно это подготовка и укладка противофильтрационного экрана. Помимо песка и геомембраны, мы используем голубую кембрийскую глину. Даже в случае серьезной аварии ничего просочиться не должно. Всё рассчитано на неразумные вкрапления, хотя не прошедших обработку отходов здесь быть не должно», — рассказывает директор НЭО Екатерина Горшкова.

Голубую кембрийскую глину привозят с юго-запада Ленинградской области. Вообще этот вид глины известен в косметологии: ее используют в масках для лица и волос. Кроме этого, ее применяют для удобрения почвы. Однако есть у кембрийской глины и свойства, полезные для организации полигона: она очень пластичная и плотная, имеет высокий коэффициент фильтрации, поэтому может дополнительно защитить землю от взаимодействия с телом свалки.

Источник: Анастасия Барашкова / «Фонтанка.ру»







С помощью глины организуют и контрольно-регулирующие пруды для сбора дождевых вод на полигоне. Собранные жидкости планируют очищать. Будут обустроены и наблюдательные скважины выше и ниже площадки для размещения мусора, по направлению движения грунтовых вод. Сверх этого, НЭО планирует обеспечить регулярный контроль состояния атмосферного воздуха и шумового воздействия на окружающую среду в девяти точках.

«Неприятных запахов на расстоянии уже 100 метров быть не должно. Это современный комплекс, где в закрытых цехах будет происходить сортировка и компостирование органики. Основной источник неприятных запахов — органика, а она будет переработана в техногрунт», — отмечает директор НЭО.

Источник: Анастасия Барашкова / «Фонтанка.ру»







Техногрунт, полученный на этом заводе, планируют использовать, прежде всего, для пересыпки слоев полигона. Также его можно будет применять в дорожном строительстве и благоустройстве. Ранее директор по развитию НЭО Дмитрий Биллер отмечал, что опыт компании с выращиванием растений в таком грунте признан успешным.

Сортировочный цех на «Островском» оборудуют несколькими видами современного оборудования: барабанные грохоты, магнитные, оптические, вихретоковые сепараторы. С их помощью можно будет достать из потока, в том числе, некоторые опасные отходы, попавшие в мусор по недосмотру (их необходимо сдавать на утилизацию в экопункты) — например, батарейки.

Из потока смешанного мусора будут изымать всё, что можно переработать после взаимодействия с другими веществами: металл, стекло, пластик с маркировками 1, 2 и 4. Часть хорошо горящих отходов, прежде всего, пакеты, планируют перерабатывать в RDF-топливо. Правда налаженных путей его поставок у НЭО пока нет, ведутся переговоры с цементным заводом в Ленинградской области. «Фонтанка» подробно рассказывала о специфике этого вида топлива. Проблема здесь та же, что с техногрунтом: есть технологии для переработки, но нет устойчивого и обеспечивающего рентабельность спроса на стороне. Ранее руководство НЭО прямо говорило, что рассчитывает в этом смысле на нормативную базу, которая будет директивно внедрять использование такого топлива в определенных отраслях.

На «Островский» будут свозить не только бытовые, но и крупногабаритные отходы, а также вторсырье, собранное через систему контейнеров для раздельного сбора. Потоки отсортированных и смешанных отходов будут разделены.

Объем отходов, который сможет принимать «Островский» — это примерно треть всего бытового и крупногабаритного мусора, который производит Петербург на сегодня, отмечают в НЭО. Планы по строительству мусорных заводов разработаны с запасом, с учетом постоянного увеличения населения города и объема мусора.

«На „Островский“ смогут привозить отходы как из Петербурга, так и из Ленобласти, поскольку концепция по обращению с отходами единая», — отметил глава комитета по природопользованию Кирилл Соловейчик.

«Будет создано около тысячи рабочих мест для жителей Ленинградской области. Это высокотехнологичное, современное производство, на котором будет действительно престижно и приятно работать», — говорит Корабельников.

Новые вакансии будут ориентированы в том числе на высококвалифицированных специалистов: это операторы технологических линий, инженеры, специалисты по охране труда, экологи, механики.

На месте, где сейчас находится строительный городок, планируют организовать пространство для научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, где будут тестировать новые технологии.