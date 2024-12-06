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ЖКХ Общество Мусороперерабатывающий завод «Островский» может обойтись в 20 млрд рублей

Мусороперерабатывающий завод «Островский» может обойтись в 20 млрд рублей

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13 комментариев
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В Рощинском лесничестве Ленинградской области началось строительство комплекса по переработке отходов «Островский», при котором будет организован мусорный полигон. 6 декабря «Невский экологический оператор» показал журналистам, как это выглядит.

КПО «Островский» должен стать вторым из пяти плановых заводов НЭО по сортировке, переработке и утилизации мусора. Первый, «Волхонку», запустили на полную мощность в 2024 году. «Островский» и «Новоселки» намерены построить в 2026 году. В дальнейших планах — КПО «Брандовка» и «Дубровка».

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Мощность «Островского», по проекту, составит 600 тысяч тонн отходов в год — как и у «Волхонки». Российский экологический оператор готов выделить на него льготный заём в 14,6 млрд рублей, но это лишь часть общих вложений.

«Об общей сумме инвестиций можно будет судить после завершения работ. Сейчас установлен максимальный порог в 20 миллиардов рублей», — рассказала директор НЭО Екатерина Горшкова.

В отличие от «Волхонки», в проекте «Островского» — один цех обработки на весь объем отходов, а не два.

Отходы на заводе будут сортировать, изымая ценные и пригодные для переработки материалы. Отдельно планируется изготавливать компост из органических отходов с примесями. То, что невозможно использовать вторично, отправится на полигон. По замыслу проектировщиков, он не должен пахнуть, поскольку цех обработки будет закрытым, а вся органика — переработана в компост.

Сейчас на территории будущего завода возводят производственные корпуса (сортировочный комплекс, цех компостирования) и укладывают изолирующий слой кембрийской глины там, куда будут сваливать «хвосты».

«Именно у кембрийской глины достаточно высокий коэффициент фильтрации, поэтому мы используем ее. Приняты беспрецедентные меры по обеспечению экологичности и безопасности карты складирования отходов», — отмечает директор НЭО Екатерина Горшкова.

Подушка, отделяющая землю от территории будущего складирования отходов, будет состоять из нескольких слоев глины, песка и специальной мембраны, ее глубина составит два метра.

Проекты всех трех заводов НЭО в Ленобласти — «Островский», «Дубровка» и «Брандовка» — встретили сопротивление со стороны местных жителей. В случае с «Дубровкой» перспективы строительства на сегодня туманные, потому что обводненный карьер, где планировали его размещать, внесли в реестр водных объектов.

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Комментарии
14
Козулупица!
22 минуты
Дрозда в клетку!
280896530
44 минуты
Так. Ждем в квитанции ЖКХ еще одну строчку "на строительство завода"? Итак квитанция длиннее египетского папируса...
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