На мусороперерабатывающий завод в Ленобласти выделят льготный заем в 14,6 млрд

Строительство комплекса по переработке отходов (КПО) «Островский» будет частично профинансировано заемными средствами Российского экологического оператора. Об этом 22 ноября рассказывают 47news.

«Наблюдательный совет РЭО принял положительное решение о предоставлении финансирования в объеме 14,606 млрд рублей. На объекте строители уже приступили к устройству основных фундаментов зданий и сооружений», — цитирует издание гендиректора РЭО Дениса Буцаева со ссылкой на пресс-службу.

Речь идет о займе под очень льготную ставку из средств, привлеченных за счет размещения облигаций РЭО.

При этом очевидно, что общая стоимость строительства будет выше, чем названные 14,6 млрд рублей. Кроме этого, по данным «Фонтанки», ожидаются заемные средства акционеров Невского экологического оператора, который и строит заводы. Среди них, напомним, Петербург, Ленобласть и Интер РАО.

КПО «Островский» в Выборгском районе Ленинградской области будет обладать такой же мощностью, как и полностью запущенный в 2024 году КПО «Волхонка» — 600 тысяч тонн в год. Отличие состоит в том, что на областных заводах будет свой полигон для размещения неперерабатываемых «хвостов».

Напомним, КПО «Островский» — один из пяти заводов, которые НЭО собирается построить в Петербурге и Ленобласти. Первый уже запущен на «Волхонке», вторым — в начале 2026 года — должен стать «Островский», третьим — тоже в 2026-м — «Новоселки».

При этом проекты всех трех заводов в Ленобласти — «Дубровка», «Островский» и «Брандовка» — встретили сопротивление со стороны местных жителей. В случае с «Дубровкой» перспективы строительства наиболее туманные, потому что обводненный карьер, где планировалось его размещать, внесли в реестр водных объектов.