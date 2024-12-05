«Ленточки резать — мы все с удовольствием это делаем». Путин заинтересовался ходом строительства «Ростехом» мусоросжигающих заводов

У президента России Владимира Путина возникло много вопросов касательно строительства «Ростехом» мусоросжигающих заводов. «Где заводы?» — спросил 5 декабря глава государства у первого зампреда правительства Дениса Мантурова в ходе совета по стратегическому развитию, который транслировали на канале «Россия 24».

Денис Мантуров отчитался, что на сегодняшний день два мусоросжигающих завода «на выходе», их планируют сдать в первом квартале следующего года. А мусоросортировочных заводов, по словам Мантурова, за последние годы создано «достаточное количество».

«То, что вы обратили внимание относительно „Ростеха“ в части мусоросжигающих заводов, у нас эта технология уже локализована, главное — это была термическая обработка. Пригласим на открытие», — сказал первый зампред правительства РФ.

Однако слова Мантурова вызвали у президента РФ еще больше вопросов. Путин потребовал более точных ответов.

«Ладно, на открытие — хорошо, ленточки резать — мы все с удовольствием это делаем. Но я хочу понять, сколько заводов они должны были построить? Пять? К какому сроку? Деньги получили или нет? Где деньги? Это всё под контролем у вас, что там происходит?» — спросил президент РФ.

Путин поручил Мантурову держать ситуацию со строительством заводов на контроле.