НЭО: эксперимент по высадке растений в грунт из мусорной органики оказался удачным

Эксперимент по выращиванию деревьев и растений в грунте из мусорной органики признали успешным, рассказал директор по развитию компании «Невский экологический оператор» Дмитрий Биллер в эфире телеканала «Санкт-Петербург». Осенью 2023 на территории комплекса по переработке отходов «Волхонка» организовали площадку для пробной высадки растений в техногрунт. Там сажали дубы, декоративный орех и клен.

«Они растут прекрасно. Декоративные растения, которые тогда посадили, радуют работников пока в первую очередь. Но эксперимент удачный. В этом году была запущена технология туннельного компостирования — конечно, надо дать ей время развиться, прижиться. До 40% от общего объема отходов ТКО будет перерабатываться в техногрунт», — сказал Биллер.

При этом он отметил, что основные сферы применения грунта из мусорной органики — это промышленность и строительство. Его могут использовать при рекультивации карьеров, пересыпке мусорных полигонов, в дорожном строительстве.

Генеральный директор НЭО Екатерина Горшкова рассказывала, что компостирование будет организовано на всех комплексах по переработке отходов в регионе. И на каждом из них планировали организовать дендропарки с высадкой в техногрунт: на «Волхонке» и «Новосёлках» площадью до тысячи кв. м, на «Брандовке» и «Дубровке» — больше тысячи кв. м, а на «Островском» — до двадцати тысяч кв. м.

Чтобы грунт из мусорной органики был пригоден для выращивания растений, в него добавляют минералы, песок и торф.

Ранее «Фонтанка» писала о том, как работает КПО «Волхонка».