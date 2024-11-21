Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+2°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+2°

облачно, без осадков

ощущается как -1

3 м/c,

южн.

 739мм 79%
Подробнее
5 Пробки
USD 100,22
EUR 105,81
Новый глава КГИОП
Вода в Петербурге
Дом Радио
Перепланировка в старых домах
Промышленный Петербург
Поэма о Новороссии в Филармонии
S.T.A.L.K.E.R. 2 - что грозит геймерам?
Тысяча задач для поезда ВСМ
Город НЭО: эксперимент по высадке растений в грунт из мусорной органики оказался удачным

НЭО: эксперимент по высадке растений в грунт из мусорной органики оказался удачным

1 181
9 комментариев

Эксперимент по выращиванию деревьев и растений в грунте из мусорной органики признали успешным, рассказал директор по развитию компании «Невский экологический оператор» Дмитрий Биллер в эфире телеканала «Санкт-Петербург». Осенью 2023 на территории комплекса по переработке отходов «Волхонка» организовали площадку для пробной высадки растений в техногрунт. Там сажали дубы, декоративный орех и клен.

«Они растут прекрасно. Декоративные растения, которые тогда посадили, радуют работников пока в первую очередь. Но эксперимент удачный. В этом году была запущена технология туннельного компостирования — конечно, надо дать ей время развиться, прижиться. До 40% от общего объема отходов ТКО будет перерабатываться в техногрунт», — сказал Биллер.

При этом он отметил, что основные сферы применения грунта из мусорной органики — это промышленность и строительство. Его могут использовать при рекультивации карьеров, пересыпке мусорных полигонов, в дорожном строительстве.

Генеральный директор НЭО Екатерина Горшкова рассказывала, что компостирование будет организовано на всех комплексах по переработке отходов в регионе. И на каждом из них планировали организовать дендропарки с высадкой в техногрунт: на «Волхонке» и «Новосёлках» площадью до тысячи кв. м, на «Брандовке» и «Дубровке» — больше тысячи кв. м, а на «Островском» — до двадцати тысяч кв. м.

Чтобы грунт из мусорной органики был пригоден для выращивания растений, в него добавляют минералы, песок и торф.

Ранее «Фонтанка» писала о том, как работает КПО «Волхонка».

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE2
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
9
Гротеск
2 часа
"уже мажется, но еще пахнет" (с)
281966921
2 часа
"для пересыпки полигонов" - только на такое применение и сгодится из "техногрунт", никому он больше не нужен! Госта нет, техусловий нет, в составе никто не знает, что может оказаться! И ртуть и тяжёлые металлы и т. п
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
GloraX получил разрешение на строительство первой очереди нового жилого комплекса во Владимире
21 ноября, 15:15
Новости компаний
Популярное место в квартире: какой хотят видеть кухню современные новоселы
20 ноября, 18:00
Новости компаний
Бульвар Белых ночей — победитель премии
20 ноября, 16:00
ТОП 5
Новости компаний
GloraX получил разрешение на строительство первой очереди нового жилого комплекса во Владимире
21 ноября, 15:15
Дома петербуржцев становятся умнее
21 ноября, 13:47
Популярное место в квартире: какой хотят видеть кухню современные новоселы
20 ноября, 18:00
Самозанятый хакатон: итоги
20 ноября, 17:42
Бульвар Белых ночей — победитель премии
20 ноября, 16:00
Как мода на здоровый образ жизни помогает девелоперам продавать недвижимость
20 ноября, 15:39
Концерн ВКО «Алмаз – Антей» принял участие в Airshow China
20 ноября, 11:43
В Пушкинском районе Петербурга ещё 825 школьников будут учиться рядом с домом
19 ноября, 18:00
Основатель приложения для владельцев собак из Петербурга принимает участие в реалити-шоу для стартаперов
19 ноября, 17:05
Банк «Санкт-Петербург» стал победителем премии
19 ноября, 16:40
Выше облаков: Setl Group покоряет новые вершины
19 ноября, 16:05
«ПСК Эксперт»: Несбывшиеся прогнозы в недвижимости
19 ноября, 15:00