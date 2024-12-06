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Политика РФ и Белоруссия приняли документ об отмене роуминга

РФ и Белоруссия приняли документ об отмене роуминга

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2 комментария

Президент РФ Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко подписали документ об отмене роуминга между государствами с 1 марта 2025 года. Резолюция «О создании комфортных тарифов для пользования услугами связи и передачи данных…» принята на заседании Высшего госсовета Союзного государства России и Белоруссии в пятницу, 6 декабря.

Отметим, что разговор об отмене роуминга между странами идет с 2017 года. В ноябре соответствующую резолюцию принял совет министров Союзного государства.

Как сообщается на официальном сайте Кремля, всего в рамках заседания было подписано одиннадцать документов, среди которых соглашения о формировании объединенного рынка электроэнергии между странами, о единых правилах в области защиты прав потребителей, об организации и проведении мероприятий по празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Также Лукашенко и Путин подписали Договор о гарантиях взаимной безопасности между странами. В нем прописан принцип использования ядерного и обычного вооружения, а также других методов защиты обеих стран.

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ПО ТЕМЕ
Путин Александр Лукашенко Белоруссия Россия Отмена роуминга
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Комментарии
2
Вангуювсем
1 час
седьмой или восьмой раз?
Су Люк Ын
59 минут
а за Чей счет банкет Спрашивается! уж не за Счет ли Простого народу! очередной Позор!
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