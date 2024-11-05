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Общество Между Россией и Белоруссией отменили роуминг

Между Россией и Белоруссией отменили роуминг

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6 комментариев

Во вторник, 5 ноября, совет министров Союзного государства принял резолюцию об отмене роуминга — о создании комфортных тарифов за услуги связи и передачу данных. Об этом сообщили РИА Новости.

Работа по отмене роуминга между Россией и Белоруссией идет с 2017 года. В ее рамках с 1 сентября 2021 года удалось снизить ставки для пользователей обоих государств. Плата за определенное количество входящих вызовов в роуминге была отменена с 1 апреля 2022 года, с 1 июня того же года планировалась полная отмена роуминга.

Однако тогда окончательно решить вопрос не удалось. В мае 2024 года министр цифрового развития Максут Шадаев заявил, что ведомство обсуждает с белорусскими коллегами вопрос о полной отмене роуминга. По его словам, процессу мешают большие финансовые потери операторов Белоруссии.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что отмену роуминга нужно начинать с 1 марта 2025 года.

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Комментарии
6
282437267
30 минут
это по какому кругу? уже пару раз отменяли точно
Гость
24 минуты
то есть заплатят за это все абоненты РФ, которым эта беларусь на фиг не сдалась
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