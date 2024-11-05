Между Россией и Белоруссией отменили роуминг

Во вторник, 5 ноября, совет министров Союзного государства принял резолюцию об отмене роуминга — о создании комфортных тарифов за услуги связи и передачу данных. Об этом сообщили РИА Новости.

Работа по отмене роуминга между Россией и Белоруссией идет с 2017 года. В ее рамках с 1 сентября 2021 года удалось снизить ставки для пользователей обоих государств. Плата за определенное количество входящих вызовов в роуминге была отменена с 1 апреля 2022 года, с 1 июня того же года планировалась полная отмена роуминга.

Однако тогда окончательно решить вопрос не удалось. В мае 2024 года министр цифрового развития Максут Шадаев заявил, что ведомство обсуждает с белорусскими коллегами вопрос о полной отмене роуминга. По его словам, процессу мешают большие финансовые потери операторов Белоруссии.