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Политика Путин и Лукашенко подписали договор о гарантиях взаимной безопасности между странами

Путин и Лукашенко подписали договор о гарантиях взаимной безопасности между странами

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6 комментариев

В Минске 6 декабря президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко подписали Договор о гарантиях взаимной безопасности между странами. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале Кремля.

Документ был подписан на заседании Высшего Госсовета Союзного государства России и Белоруссии в честь 25-летия Договора о создании Союзного государства. Соглашение предполагает задействование всех сил для защиты обеих стран. 

«Он [договор] определяет взаимные союзнические обязательства по обеспечению обороны, защите суверенитета, независимости и конституционного строя России и Белоруссии, целостности и неприкосновенности территорий и внешней границы Союзного государства, причём с задействованием всех имеющихся сил и средств», — сказал Путин на заседании. 

В том числе, по словам Путина, речь идет о российском тактическом ядерном оружии, «расположенном по предложению президента Белоруссии на территории Республики Беларусь».

Ранее госсекретарь белорусского Совета безопасности Александр Вольфович, говоря о проекте договора между Россией и Белоруссией о гарантиях безопасности, сообщил, что у Путина и Лукашенко есть свои «красные кнопки и ядерные чемоданчики».

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Комментарии
7
Игорь Протасов
14 минут
Просто встретились два одиночества, Развели у дороги костер, А костру разгораться не хочется, Вот и весь, вот и весь разговор... (С)
В д. Гадюкино - дожди.
12 минут
От кого они все защищаются?
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