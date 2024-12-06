Путин и Лукашенко подписали договор о гарантиях взаимной безопасности между странами

В Минске 6 декабря президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко подписали Договор о гарантиях взаимной безопасности между странами. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале Кремля.

Документ был подписан на заседании Высшего Госсовета Союзного государства России и Белоруссии в честь 25-летия Договора о создании Союзного государства. Соглашение предполагает задействование всех сил для защиты обеих стран.

«Он [договор] определяет взаимные союзнические обязательства по обеспечению обороны, защите суверенитета, независимости и конституционного строя России и Белоруссии, целостности и неприкосновенности территорий и внешней границы Союзного государства, причём с задействованием всех имеющихся сил и средств», — сказал Путин на заседании.