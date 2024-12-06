«Ядерные чемоданчики». Стало известно, чем готовы обороняться Россия и Белоруссия

У президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко есть свои «красные кнопки и ядерные чемоданчики». Об этом 6 декабря заявил госсекретарь белорусского Совета безопасности Александр Вольфович, говоря о проекте договора между Россией и Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Документ планируется подписать сегодня. Слова Вольфовича приводит БелТА.

«У каждого президента своя „красная кнопка“, свой портфель, свой ядерный чемоданчик», — сказал госсекретарь белорусского Совбеза. Он подчеркнул, что оружие, которое находится в Белоруссии, может применить только президент этой страны. «А то оружие, которое находится на территории России, вправе применить и дать команду только президент России», — уточнил Вольфович.

Отвечая на замечание журналистов о том, что чтобы сработала первая кнопка, «на вторую кнопку нажимать необязательно», госсекретарь Совбеза сказал: «Это уже как два президента договорятся. Мы же братья».

Говоря о том, какой порядок применения ядерного оружия рассматривается согласно проекту документа, Александр Вольфович подчеркнул, что у каждого из лидеров есть обязанности по защите своего народа и суверенитета. Политик уточнил, что более подробную информацию он «не уполномочен раскрывать».

Владимир Путин во время своего сегодняшнего выступления на заседании Высшего Госсовета Союзного государства России и Белоруссии подчеркнул, что 6 декабря лидеры двух стран подпишут договор о гарантиях безопасности Союзного государства. Путин уточнил, этот документ определяет взаимные союзнические обязательства по обеспечению обороны, защиты суверенитета и конституционного строя России и Белоруссии. Помимо этого, президент РФ подчеркнул об обязательствах, касающихся целостности и неприкосновенности территорий, а также внешней границы союзного государства.

«Причем с задействованием всех имеющихся сил и средств. Речь идет и о российском тактическом ядерном оружии», — подчеркнул Путин. Оно, его словам, расположено и на территории Белоруссии. Такое предложение ранее сделал Владимиру Путину Александр Лукашенко.

В конце ноября президент Белоруссии в шутку предложил разместить российский ракетный комплекс «Орешник» на территории страны.