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Политика «Места готовы»: Лукашенко в шутку предложил разместить «Орешник» в Белоруссии

«Места готовы»: Лукашенко в шутку предложил разместить «Орешник» в Белоруссии

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16 комментариев

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, говоря о новейшем российском ракетном комплексе «Орешник», в шутку предложил разместить его на территории республики. О ракете белорусский лидер высказался 28 ноября во время саммита ОДКБ в Астане. Его слова в своем телеграм-канале приводит журналист Павел Зарубин.

«Я тут старшему брату (Владимиру Путину. — Прим. ред.) пошутил, говорю: „Ну места готовы дислокации. Когда?“» — поделился Лукашенко. «„Подумаем“», — процитировал он ответ президента России.

Президент Белоруссии также высказал свое мнение относительно «Орешника» и того, как он был воспринят в мире.

«Оружие хорошее. Не ядерное оружие, а по своей мощи сопоставимо с ядерным. Но без проникающей радиации, без заражения местности и объектов», — уточнил Лукашенко. Он подчеркнул, что на мировое сообщество ракетный комплекс оказал «сильное воздействие». «И особенно [на] тех, кто думал, что все обойдется. Не обойдется», — заключил Александр Лукашенко.

Во время саммита в Астане Владимир Путин сообщил о том, что началось серийное производство высокоточного оружия «Орешник». Глава государства заявил, что у Москвы уже есть несколько готовых ракетных систем.

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Комментарии
16
Cashmare
1 час
"а эсли вы не согласытесь - оны вас... ааауф... зарэжут. шютка" (ц)
михаил.ру
1 час
шутки за 300
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