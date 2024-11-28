«Места готовы»: Лукашенко в шутку предложил разместить «Орешник» в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, говоря о новейшем российском ракетном комплексе «Орешник», в шутку предложил разместить его на территории республики. О ракете белорусский лидер высказался 28 ноября во время саммита ОДКБ в Астане. Его слова в своем телеграм-канале приводит журналист Павел Зарубин.

Президент Белоруссии также высказал свое мнение относительно «Орешника» и того, как он был воспринят в мире.

«Оружие хорошее. Не ядерное оружие, а по своей мощи сопоставимо с ядерным. Но без проникающей радиации, без заражения местности и объектов», — уточнил Лукашенко. Он подчеркнул, что на мировое сообщество ракетный комплекс оказал «сильное воздействие». «И особенно [на] тех, кто думал, что все обойдется. Не обойдется», — заключил Александр Лукашенко.