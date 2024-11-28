Путин: «Орешник» прошел в серию. Его мощность может быть сопоставима с ядерным оружием

Президент Владимир Путин 28 ноября заявил, что серийное производство системы «Орешник» началось. На вооружении у Москвы уже есть несколько готовых ракетных систем. При этом аналоги в мире появятся ещё не скоро.

«Орешник» не является оружием массового поражения, это высокоточное оружие, добавил глава РФ.

В случае массированного применения ракет «Орешник» мощь одного удара будет сопоставима с применением ядерного оружия. Соответствующее заявление Путин сделал на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, его слова 28 ноября приводит РИА Новости.

«По мнению военных и технических специалистов, в случае массированного группового применения данных ракет, то есть сразу нескольких „Орехов“ гроздью в одном ударе, его мощь, мощь этого удара, будет сопоставима с применением ядерного оружия», — заявил Путин.

При этом глава государства добавил, что целью для следующего удара ВС РФ могут стать центры принятия решений в Киеве.

Впервые об успешных испытаниях новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник» Путин заявил вечером четверга, 21 ноября. Он рассказал, что ВС РФ провели успешные испытания ракеты, нанеся удар по заводу «Южмаш» в Днепропетровске.