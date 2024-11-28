Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+5°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+5°

пасмурно, без осадков

ощущается как +4

0 м/c,

штиль.

 764мм 91%
Подробнее
4 Пробки
USD 108,01
EUR 113,09
Cколько зарабатывает кейтеринг
Промышленный Петербург
Конфликт жителей и Birch
Новая магистраль в Приморском
У скейтера без ног появились протезы
Рейтинг вузов «Фонтанки»
Рейтинги "Фонтанки"
Власть Путин: «Орешник» прошел в серию. Его мощность может быть сопоставима с ядерным оружием

Путин: «Орешник» прошел в серию. Его мощность может быть сопоставима с ядерным оружием

2 370
24 комментария

Президент Владимир Путин 28 ноября заявил, что серийное производство системы «Орешник» началось. На вооружении у Москвы уже есть несколько готовых ракетных систем. При этом аналоги в мире появятся ещё не скоро.

«Орешник» не является оружием массового поражения, это высокоточное оружие, добавил глава РФ.

В случае массированного применения ракет «Орешник» мощь одного удара будет сопоставима с применением ядерного оружия. Соответствующее заявление Путин сделал на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, его слова 28 ноября приводит РИА Новости.

«По мнению военных и технических специалистов, в случае массированного группового применения данных ракет, то есть сразу нескольких „Орехов“ гроздью в одном ударе, его мощь, мощь этого удара, будет сопоставима с применением ядерного оружия», — заявил Путин.

При этом глава государства добавил, что целью для следующего удара ВС РФ могут стать центры принятия решений в Киеве.

Впервые об успешных испытаниях новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник» Путин заявил вечером четверга, 21 ноября. Он рассказал, что ВС РФ провели успешные испытания ракеты, нанеся удар по заводу «Южмаш» в Днепропетровске.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Владимир Путин Украинский конфликт Орешник
Лайк
LIKE2
Смех
HAPPY8
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY7
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
29
Cashmare
25 минут
ну да, аналоги чугунных ядер уже несколько веков как не в моде
07.10.1952
37 минут
ему не доложили, что ущерба от безъядерного Орешника практически нет, а за ядерный - Китай заругает, и сильно
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Во Владимире дали старт проекту GloraX Октябрьский на месте ВТЗ
28 ноября, 13:25
Новости компаний
Биткоин притягивает петербуржцев на криптобиржи
28 ноября, 11:32
Новости компаний
Назад в будущее: малоэтажка снова в моде
27 ноября, 18:00
ТОП 5
Новости компаний
Во Владимире дали старт проекту GloraX Октябрьский на месте ВТЗ
28 ноября, 13:25
Биткоин притягивает петербуржцев на криптобиржи
28 ноября, 11:32
Назад в будущее: малоэтажка снова в моде
27 ноября, 18:00
Более 200 экспертов обсудили вызовы на «ConTech 2024. Контент и технологии для цифрового ТВ в России»
27 ноября, 17:43
ГК «Главстрой Регионы» вошла в топ-5 рейтинга социально ответственных девелоперов России
27 ноября, 17:26
Должников «Петербургтеплоэнерго» в Петроградском районе посетили приставы
27 ноября, 15:43
Банк «Санкт-Петербург» проводит новогоднюю акцию для зарплатных клиентов
27 ноября, 14:22
Встречайте: секреты продаж в недвижимости в первой книге от топ-менеджера ГК «КВС»
27 ноября, 14:10
Комплексная задача. Как создать комфортную среду обитания для горожанина
27 ноября, 13:02
«ПСК Эксперт». Как технологии меняют дома
27 ноября, 12:50
Setl Group получил награду «Надежный застройщик России-2024»
27 ноября, 12:36
На Царскосельских холмах появится ещё один детский сад
26 ноября, 18:00