Наши ракетчики назвали ее «Орешник». Путин сказал, чем ударили по Днепропетровску

ВС России в ночь на четверг нанесли комбинированный удар по объекту оборонно-промышленного комплекса Украины в Днепропетровске (украинское название города — Днепр), в том числе новой ракетой. Об этом 21 ноября в обращении к россиянам заявил президент РФ Владимир Путин.

По его словам, это был ответ на удары дальнобойным западным оружием по военным объектам РФ в Брянской и Курской областях.

«В боевых условиях было проведено в том числе и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности. В данном случае — с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Наши ракетчики назвали её „Орешник“. Испытания прошли успешно, цель пуска достигнута. На территории Украины в городе Днепропетровске поражён один из крупнейших и известных ещё со времён Советского Союза промышленных комплексов, которые и сегодня производят ракетную технику, другое вооружение», — сказал Путин. СМИ ранее писали, что речь идет об украинском предприятии «Южмаш».

Путин сказал, что эти ракеты атакуют цели со скоростью 10 махов (2,5-3 км в секунду), противостоять такому оружию противнику нечем, современные средства ПВО и создаваемые американцами в Европе системы ПРО не смогут перехватить такую ракету, «это исключено».

Президент РФ сообщил, что разработка ракет средней и меньшей дальности осуществляется Россией в ответ на планы США по производству и развертыванию подобных вооружений в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Российский лидер добавил, что испытания «Орешника» в боевых условиях проводятся в ответ на агрессивные действия стран НАТО. Вопрос о дальнейшем развертывании ракет средней и меньшей будет решаться Москвой в зависимости от действий США и «их сателлитов». «Объекты для поражения в ходе дальнейших испытаний наших ракетных комплексов будут определяться нами, исходя из угроз безопасности России», — заверил Путин. Он также пообещал, что в случае подготовки к удару такими системами, как «Орешник», по объектам на Украине, Россия будет «заранее предлагать мирным жителям и просить находящихся там граждан дружественных государств покинуть опасные зоны». Москва может делать это без опасений, потому что «средств противодействия такому оружию на сегодняшний день не существует».

В ночь на четверг по военному объекту в Днепропетровске прилетела российская ракета. Западные СМИ и украинские власти утверждали, что речь идет о первом применении межконтинентальной ракеты. Позже Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщил, что все же удар был ракетой средней дальности. Подробнее о том, что весь день говорили про этот удар в России, на Украине и на Западе, читайте в материале «Фонтанки».