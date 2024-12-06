Путин в Минске. Его встретили с хлебом и солью

Владимир Путин 6 декабря прилетел в Минск. У трапа самолета президента РФ встретили с хлебом и солью. Кадрами прибытия главы государства в Белоруссию поделились в официальном телеграм-канале Кремля.
Среди тех, кто встречал Путина, были премьер-министр республики Александр Головченко, посол Белоруссии в России Александр Рогожник, Чрезвычайный и Полномочный посол РФ Борис Грызлов и госсекретарь Союзного государства РФ и РБ Дмитрий Мезенцев.
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко уже начали переговоры. Напомним, что визит российского лидера в Белоруссию связан с заседанием Высшего Госсовета Союзного государства России и Белоруссии в Минске, которое посвящено 25-летию Договора о создании Союзного государства.
Накануне президент РФ поддержал подписание договора между РФ и Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, который, по сообщению главы МИД РБ Максима Рыженкова, будет принят на заседании Высшего Госсовета. В нем будет прописан «принцип использования ядерного вооружения и обычного вооружения, а также других методов защиты обеих стран».
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