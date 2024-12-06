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Власть Путин в Минске. Его встретили с хлебом и солью

Путин в Минске. Его встретили с хлебом и солью

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16 комментариев

Владимир Путин 6 декабря прилетел в Минск. У трапа самолета президента РФ встретили с хлебом и солью. Кадрами прибытия главы государства в Белоруссию поделились в официальном телеграм-канале Кремля.

Среди тех, кто встречал Путина, были премьер-министр республики Александр Головченко, посол Белоруссии в России Александр Рогожник, Чрезвычайный и Полномочный посол РФ Борис Грызлов и госсекретарь Союзного государства РФ и РБ Дмитрий Мезенцев. 

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко уже начали переговоры. Напомним, что визит российского лидера в Белоруссию связан с заседанием Высшего Госсовета Союзного государства России и Белоруссии в Минске, которое посвящено 25-летию Договора о создании Союзного государства.

Накануне президент РФ поддержал подписание договора между РФ и Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, который, по сообщению главы МИД РБ Максима Рыженкова, будет принят на заседании Высшего Госсовета. В нем будет прописан «принцип использования ядерного вооружения и обычного вооружения, а также других методов защиты обеих стран».

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Комментарии
15
Карабас Барабас
40 минут
Видимо батька знал какой из них прилетит, поэтому встречать и не поехал, с оригиналом так поступить не посмел бы.
В д. Гадюкино - дожди.
41 минута
И без масла.
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