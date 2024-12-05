Путин одобрил проект договора о гарантиях безопасности между РФ и Белоруссией

Президент России Владимир Путин 5 декабря одобрил подписание договора между РФ и Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе президент РФ распорядился принять предложение МИДа, согласованное с федеральными органами, о подписании договора, а также разрешил министерству вносить в проект изменения в ходе переговоров.

«Считать целесообразным осуществить подписание договора, предусмотренного настоящим распоряжением, на высшем уровне», — говорится в документе.

Напомним, что в сентябре этого года белорусский министр иностранных дел Максим Рыженков сообщил, что Россия и Белоруссия в декабре подпишут межгосударственный договор о гарантиях безопасности обеих стран. По словам политика, в документе будет прописан «принцип использования ядерного вооружения и обычного вооружения, а также других методов защиты обеих стран». Подписание договора планируется приурочить к 25-летию подписания Договора о Союзном государстве.