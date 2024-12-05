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Власть Путин одобрил проект договора о гарантиях безопасности между РФ и Белоруссией

Путин одобрил проект договора о гарантиях безопасности между РФ и Белоруссией

975
4 комментария

Президент России Владимир Путин 5 декабря одобрил подписание договора между РФ и Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе президент РФ распорядился принять предложение МИДа, согласованное с федеральными органами, о подписании договора, а также разрешил министерству вносить в проект изменения в ходе переговоров. 

«Считать целесообразным осуществить подписание договора, предусмотренного настоящим распоряжением, на высшем уровне», — говорится в документе. 

Напомним, что в сентябре этого года белорусский министр иностранных дел Максим Рыженков сообщил, что Россия и Белоруссия в декабре подпишут межгосударственный договор о гарантиях безопасности обеих стран. По словам политика, в документе будет прописан «принцип использования ядерного вооружения и обычного вооружения, а также других методов защиты обеих стран». Подписание договора планируется приурочить к 25-летию подписания Договора о Союзном государстве.

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Комментарии
5
AndrewBarsik
1 час
Теперь можно спать спокойно. У нас есть гарантии безопасности. Лоси слов на ветер не бросают.
В д. Гадюкино - дожди.
1 час
Путин, тебе же кадыров сказал бастрыкина с колокольцевым уволить, а не договоры подписывать.
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