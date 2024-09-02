    Сейчас

    +22˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +22˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 24

    0 м/с, штиль

    769мм

    73%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd91.19eur100.76

    РФ и Белоруссия подпишут договор о гарантиях безопасности. В нем обозначат принципы использования ядерного вооружения обеих стран

    961
    3 комментария

    Россия и Белоруссия подпишут в декабре текущего года межгосударственный договор о гарантиях безопасности обеих стран. Об этом рассказал 2 сентября белорусский министр иностранных дел Максим Рыженков.

    По его словам, подписание договора планируется приурочить к 25-летию подписания Договора о Союзном государстве.

    Глава МИД отметил, что Белоруссия укрепила двусторонние отношения с Россией, своим стратегическим союзником и партнером, как на двустороннем треке, так и в рамках Союзного государства. Новый договор о гарантиях безопасности будет включать в себя «принцип использования ядерного вооружения и обычного вооружения, а также других методов защиты обеих стран» (цитата по БелТА).

    Накануне замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия изменит ядерную доктрину, исходя из анализа последних конфликтов и действий Запада в связи с СВО.

    Советское ядерное оружие хранилось на территории Белоруссии до 1996 года. В 2023-м Лукашенко заявил, что российское ядерное оружие вновь доставили в Белоруссию — «так, что никто на Западе не заметил». Он также назвал тип, мощность и боевую эффективность переданного Россией ядерного оружия.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    БелоруссияЯдерное оружиеМаксим РыженковДоговор о гарантиях безопасностиРФ
    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close