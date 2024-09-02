РФ и Белоруссия подпишут договор о гарантиях безопасности. В нем обозначат принципы использования ядерного вооружения обеих стран

Россия и Белоруссия подпишут в декабре текущего года межгосударственный договор о гарантиях безопасности обеих стран. Об этом рассказал 2 сентября белорусский министр иностранных дел Максим Рыженков.

По его словам, подписание договора планируется приурочить к 25-летию подписания Договора о Союзном государстве.

Глава МИД отметил, что Белоруссия укрепила двусторонние отношения с Россией, своим стратегическим союзником и партнером, как на двустороннем треке, так и в рамках Союзного государства. Новый договор о гарантиях безопасности будет включать в себя «принцип использования ядерного вооружения и обычного вооружения, а также других методов защиты обеих стран» (цитата по БелТА).