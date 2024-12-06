Из-за проблем с Федоровским сквером прокуратура подала иск в суд против администрации Фрунзенского района

Прокуратура вынесла представление главе администрации Фрунзенского района Константину Серову и обратилась в суд из-за проблем с благоустройством Фёдоровского сквера. Об этом ведомство сообщило местной жительнице, которая обращалась к депутату Госдумы Михаилу Романову, стало известно «Фонтанке» 6 декабря.

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В письме от прокурора Санкт-Петербурга Виктора Мельника сказано, что из-за несостоятельных попыток администрации подать документы на проведение тендера деньги, выделенные на благоустройство сквера, были возвращены в бюджет. В связи с этим выполнение работ перенесено на 2025 год.

«Направляемые администрацией в комитет по государственному заказу Санкт-Петербурга документы для проведения закупки неоднократно отклонялись в связи с имеющимися недостатками, а также окончанием агротехнического периода», — сказано в письме.

Также прокуратура указывает на отсутствие должного контроля за разработкой проектной документации: первый проект благоустройства не учитывал свалку мусора на под верхним слоем земли, хотя организовывать сквер среди мусора по современным стандартам запрещено. В результате свалку вскрыли во время работ, благоустройство потребовалось остановить, чтобы провести исследование и вывезти мусор.

«Экспертизой было установлено, что грунт содержит примеси бытового мусора и не может быть использован для газона, в связи с чем предложенное проектировщиком решение повлечет нарушение санитарных правил и требований к благоустройству», — отмечает Мельник.

В ходе совместной проверки с участием прокуратуры Фрунзенского района и Государственной административно-технической инспекции установлено, что в ненадлежащем состоянии находилось ограждение участка, отсутствовали информационные щиты.

«Факты отсутствия должного контроля за соответствием сметных решений фактическому состоянию грунта, злоупотребления правом на разделение проекта на несколько контрактов в 2023 году, ненадлежащей подготовки закупочной документации, ненадлежащего содержания объекта включены в представление в адрес главы администрации», — подчеркивает прокурор.

В суд прокуратура обратилась, чтобы обязать администрацию принять меры по обеспечению сохранности уже закупленного игрового оборудования, которое хранится, в нарушение правил, во дворе администрации.

Пресс-служба администрации Фрунзенского района неоднократно заверяла «Фонтанку», что на месте Фёдоровского сквера никогда не было свалки, а также нет и не было загрязненного грунта. Мусор из сквера вывозили по отдельному контракту на благоустройство в ноябре.

В декабре 2023 года проект благоустройства Фёдоровского сквера был признан «Лучшим нереализованным проектом общественного пространства площадью более 5 га» на XIV Российской национальной премии по ландшафтной архитектуре.

Ранее «Фонтанка» рассказывала о том, как петербуржцы присмотрелись к сметам на благоустройство Парка Дружбы во Фрунзенском районе после скандала с «признанием Косово».