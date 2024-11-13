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Город Фёдоровский сквер у метро «Дунайская» по-прежнему украшают груды мусора. Их постепенно вывозят

Фёдоровский сквер у метро «Дунайская» по-прежнему украшают груды мусора. Их постепенно вывозят

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3 комментария

Груды мусора по-прежнему украшают Фёдоровский сквер — убедилась «Фонтанка» 13 ноября. Накануне пресс-служба администрации Фрунзенского района сообщала, что весь мусор давно вывезен, а сейчас в сквере проходят работы по реконструкции в рамках проекта благоустройства.

Читатели «Фонтанки» обратили внимание на оживление в словно замершем Фёдоровском сквере 12 ноября. На территории появились грузовые машины. На старте проекта благоустройства планировалось преобразить сквер к сентябрю 2024 года, но на первых же этапах работ под верхним слоем земли обнаружились груды мусора. По данным краеведов и комитета по природопользованию, в советское время, до 1970-х, этот участок был частью городской свалки. Впоследствии ее законсервировали и превратили в зеленую зону. Вероятно, кто-то об этом забыл, что и помешало нормальному ходу благоустройства в 2023–2024 годах.

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В ответ на вопросы о том, что именно происходит в сквере сейчас и не вывоз ли это загрязненного грунта и мусора, в пресс-службе администрации Фрунзенского района сообщили следующее:

«В сквере нет и не было загрязненного грунта. Это обычная реконструкция, в рамках действующего контракта. Весь мусор вывезен еще летом. Планируем завершить благоустройство в 2025 году».

Утром 13 ноября фотокорреспондент «Фонтанки» посмотрел на ход благоустройства в Фёдоровском сквере. На территории орудует экскаватор, который погружает в грузовики загрязненный грунт. Сквер стал чище, чем летом, но на нём по-прежнему есть скопления старого мусора. Рядом валяются стройматериалы и одинокая кабинка биотуалета. Никаких работ по благоустройству, помимо вывоза грунта, не происходит.

На сайте госзакупок виден контракт на благоустройство Фёдоровского сквера, заключенный 6 ноября. Срок исполнения — 31 декабря, окончание выполнения работ — 29 ноября. В документации тендера прописаны два вида работ: погрузка в автотранспорт грунта, а также прием и утилизация грунта V класса опасности (это практически неопасные отходы, которые могут включать в в себя бытовой мусор).

В декабре 2023 года проект благоустройства Фёдоровского сквера был признан «Лучшим нереализованным проектом общественного пространства площадью более 5 га» на XIV Российской национальной премии по ландшафтной архитектуре.

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Комментарии
3
Гость
1 час
Спасибо журналистам Фонтанки за своевременную проверку "работ" в Федоровском сквере. Посмотрев на фото, просто не остаётся нормальных слов чтобы оценить это безобразие. И ведь врут, зная, что их ложь легко проверить, настолько уверены в своей неприкасаемости. 2 года вычеркнуто у жителей района с этим "благоустройством". До начала всего этого сквер был тличным местом для прогулок и отдыха, там была высажена аллея деревьев, кусты шиповника, установлены турники, на которых регулярно занимались люди на свежем воздухе, были скамейки и вот кому-то понадобилось срочно освоить бюджет под благоустройство, так торопились попилить, что даже не потрудились провести исследования благоустраимовой территории.
Гость
1 час
Спасибо журналистам Фонтанки за своевременную проверку "работ" в Федоровском сквере. Посмотрев на фото, просто не остаётся нормальных слов чтобы оценить это безобразие. И ведь врут, зная, что их ложь легко проверить, настолько уверены в своей неприкасаемости. 2 года вычеркнуто у жителей района с этим "благоустройством". До начала всего этого сквер был отличным местом для прогулок и отдыха, там была высажена аллея деревьев, были кусты шиповника, были установлены турники для занятий на свежем воздухе, скамейки, это было прекрасное место для отдыха, особенно летом, на свежей траве с полевыми цветами, пока кому-то не приспичило срочно освоить бюджет на благоустройство. Так торопились освоить, что даже не потрудились заказать историческую справку о сквере, провести геологическое исследование. Позор, какой позор! Этим сквером должна заинтересоваться прокуратура и ск, провести проверку и аудит средств, потраченных на это мнимое "благоустройство".
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