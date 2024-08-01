Мусор вместо «сенсорного сада». Почему благоустройство Фёдоровского сквера у «Дунайской» встало на паузу

Фото: краевед Денис Шаляпин Поделиться Поделиться





Многообещающее благоустройство Фёдоровского сквера рядом с метро «Дунайская» замерло. Ограждения вокруг покосились, молодые саженцы опалены солнцем, рабочих давно не видать — обратили внимание читатели «Фонтанки».





На старте реализации проекта всё планировали завершить к сентябрю. Что пошло не так?

Нахакатонили, или «лучший нереализованный проект» «Даже через школы призывали голосовать за этот сквер [для получения финансирования на благоустройство], но дело так и не тронулось в этом году. В прошлом году взялись с энтузиазмом. Но в этом же снег растаял, а вместе с ним растаяла и активность строителей. Их просто нет на объекте, от слова «совсем». Территория заросла бурьяном. Люди многократно пытались получить информацию о судьбе объекта, но тщетно», — рассказывает житель Фрунзенского района, читатель «Фонтанки» Андрей.



Фото: Читатель «Фонтанки» Андрей Поделиться Поделиться





Состояние Фёдоровского сквера до благоустройства было далеко от идеального, местами он больше напоминал пустырь. В 2019 году рядом открыли станцию метро, в 2021-м сквер вошел в число победителей голосования среди петербуржцев в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». В том же году там установили закладной камень с цитатой из книги Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц»: «Звёзды светятся… затем, чтобы рано или поздно каждый смог отыскать свою».



В 2022 году для разработки идей благоустройства Фёдоровского сквера провели ландшафтный хакатон. В нём участвовали студенты профильных направлений из шести учебных заведений: СПбГАСУ, Лесотехнического университета, СПбГУ, Академии имени Штиглица, Высшего художественно-технического института и ЛГУ им. Пушкина. К обсуждению идей подключались королевы конкурса красоты «Миссис Фрунзенский район».

Организаторы хакатона пообещали учесть в проекте сквера лучшие предложения: это, например, амфитеатр, аллея Мира, сад непрерывного цветения, современная детская площадка, скейт-площадка, зона «занимательной офтальмологии» (сквер назван в честь офтальмолога Святослава Фёдорова).



Фото: Администрация Фрунзенского района Фото: Администрация Фрунзенского района Фото: Администрация Фрунзенского района Фото: Администрация Фрунзенского района Фото: Администрация Фрунзенского района Фото: Администрация Фрунзенского района Поделиться Поделиться





Летом 2023 года опубликовали визуализацию благоустройства сквера, в августе объявили о начале работ. На одном из склонов планировали поставить сцену с амфитеатром, по ее периметру проложить аллею Фёдорова, вглубь — аллею Мира. Кроме этого в сквере должна была появиться двухуровневая детская площадка, с горками, канатами, элементами для скалолазанья. Для взрослых были предусмотрены зоны стритбола, настольного тенниса, воркаута, беговая дорожка. В окружении зелени спроектировали островки отдыха со скамейками и навесами, шезлонгами, площадку для йоги. У выхода из метро должна была появиться клумба с цветами, а у клиники «Микрохирургия глаза» имени академика Федорова — тактильный, сенсорный и ароматический сад.



Тендеры на первые два этапа благоустройства выиграла компания ООО «БАЛТИНЖСЕРВИС». Их общая цена составила 49,6 миллиона рублей, оба этапа планировали завершить в декабре 2023 года. Они предусматривали прокладку новых кабелей, установку современного уличного освещения, организацию новых пешеходных дорожек. Один из контрактов прекратили по соглашению сторон, но большую часть оплаты исполнитель получил (за вычетом 723 тысяч рублей). После этого новых контрактов на благоустройства сквера на сайте госзакупок не видно.



Известно также, что в ноябре в Фёдоровский сквер подвезли некоторое количество саженцев деревьев. Но как такового ухода ни за ними, ни за остальными растениями нет, поскольку благоустройство не завершено и статус сквера в подвешенном состоянии. Сейчас там можно увидеть, в том числе, выгоревшие от солнца деревья.



В декабре 2023 года проект благоустройства Фёдоровского сквера был признан «Лучшим нереализованным проектом общественного пространства площадью более 5 га» на XIV Российской национальной премии по ландшафтной архитектуре.



Фото: краевед Денис Шаляпин Поделиться Поделиться





Вдруг — отбросы цивилизации Еще в самом начале работ в сентябре 2023 года местный блогер Марина, автор канала «Брежневка в Купчино», обратила внимание на сомнительный ход благоустройства. По ее наблюдениям, старые лотки водоотвода демонтировали, новые пока не установили. А под снятыми слоями земли и в вырытых котлованах вскрыли многолетние скопления мусора.



Фото: краевед Денис Шаляпин Поделиться Поделиться





«Единственный плюс, если так можно выразиться, в этом безобразии — это то, что во вскопанной земле снова встречаются винтажные склянки и вещички, как на свалках в Калининграде. Только на купчинской свалке это вещи 1950–1960-х годов. Можно поиграть в археологов», — написала блогер, опубликовав фотографии старых бутылочек, чернильницы и предмета с клеймом.



Местный краевед — автор книги «Купчино. Четыре века истории. 50 лет современности» Денис Шаляпин предположил, что инициаторы благоустройства и рабочие просто не знали о свалке, которая была на месте сквера в советское время. Уже в июне, когда работы несколько месяцев как стояли на паузе, он опубликовал размышление на этот счет.



Фото: краевед Денис Шаляпин Поделиться Поделиться





«Очевидно, те, кто начал всю эту реконструкцию, понятия не имели о прошлом этого места. А оно, прошлое, как раз и дало о себе знать. Для местных жителей это вовсе не стало откровением. Купчинцам давно было известно, что скверы вдоль Загребского и Бухарестской были созданы на месте обширной городской свалки. Но разве ж кто купчинцев спрашивал. И вот вдруг (для строителей) начали они при земляных работах обнаруживать самые что ни на есть отбросы цивилизации не такого уж и давнего прошлого. Не исключено, что оттого и работы были остановлены.<…> Что дальше со всем этим делать — непонятно», — написал Шаляпин.



Свалка или «неплодородный грунт»? В пресс-службе администрации Фрунзенского района сообщили «Фонтанке», что с благоустройством сквера всё будет в порядке. Задуманный проект планируют реализовать по изначальному плану. Наличие свалки под поверхностным слоем земли в пресс-службе администрации не подтверждают.

«На данный момент работы по первому этапу завершены. В настоящее время осуществляется процедура определения подрядной организации для выполнения последующих этапов работ. Материалы направлены в комитет по госзакупкам. По заказу администрации Фрунзенского района в июле 2024 года проведена экспертиза грунта, складированного в юго-западной части сквера. По результатам экспертизы грунтовые массы, извлеченные в ходе работ по благоустройству, являются неплодородным грунтом 5-го класса опасности (не опасны)», — сообщил «Фонтанке» пресс-секретарь районной администрации Михаил Калинин.



Однако слова местных жителей о том, что свалка здесь была и не пряталась, имеют под собой основания. Например, на карте проекта детальной планировки района южнее реки Волковки 1969 года местность, где сейчас Фёдоровский сквер, помечена словами «свалка» с пунктирным обозначением границ.



Фото: Скриншот: kupsilla.ru Проект детальной планировки р-на южнее Волковки, 1969 г. Фото: Скриншот: kupsilla.ru Фото: Скриншот «Яндекс.Карт» Поделиться Поделиться





Еще в начале XX века, судя по картам разных лет, эти окрестности были загородной территорией, и рядом с участком, где образовалось скопление мусора, не было жилых домов. Неподалеку, у ж/д станции Сортировочная, с 1940-х было кирпичное производство.



Существуют даже литературные свидетельства об этой свалке. Например, ее подробно описал в своих воспоминаниях видеооператор-документалист Михаил Павлюхин. По его словам, мусор сваливали вдоль Бухарестской улицы, от современного пересечения с Димитрова в сторону Ярослава Гашека и Олеко Дундича, то есть там, где сейчас находится Фёдоровский сквер и сквер Воинов-Освободителей.

«Там, где сейчас находится «Лента», на этом месте находился загаженный карьер. <…> Вот на том месте находилась свалка. И посреди свалки находился этот водоём, и в него что только ни сбрасывалось. Какие-то химикаты, какие-то отходы производства. Там явно было видно, что отходы обувного производства, и отходы кожевенного производства, и пищевого, и чего там только ни было. И, видимо, с автопарков привозили, и всё туда ссыпалось. И, наверное, привозили с завода «Стройфарфор», потому что там лежали какие-то битые унитазы, умывальники. Именно такого, промышленного, характера мусор был», — пишет Павлюхин про участок у современного пересечения Бухарестской и Димитрова.



В детстве он жил совсем рядом и гулял с ребятами в том числе по Бухарестской. Теперь вспоминает это так:

«Бухарестская улица тогда была просто спланирована бульдозером, распахана. Никакого асфальтового покрытия не было, просто грунтовая дорога. Туда, до того самого места, где сейчас находится улица Олеко Дундича. И прекрасно помню этот ландшафт. Вот идёт эта улица, она как бы шла немножко внизу, по бокам были такие обрывчики, как бульдозер пропахал. Особенно по правую сторону, если идти в сторону Купчинской, там были свалки, свалки, свалки всякого разнообразного мусора. Они уже в то время зарастали, к тому времени туда уже не возили мусор».

В 1971 году было принято решение о рекультивации этой свалки и превращении ее в парковую городскую зону.



«Все купчинцы знают, что зеленая зона вдоль Бухарестской от «Ленты» и почти до улицы Олеко Дундича была городской свалкой, она так и называлась в документах: «Купчинская свалка». И теперь, когда во время благоустройства Фёдоровский сквер начали копать, эту свалку вскрыли. Я думаю, это привело к перерасчету смет в связи с необходимостью утилизации вынутого при строительстве дорожек мусора», — говорит глава муниципалитета № 72 Павел Швец.



Фото: краевед Денис Шаляпин Фото: краевед Денис Шаляпин Поделиться Поделиться





В комитете по природопользованию подтверждают, что свалка на месте сквера была, но сейчас данных о какой-либо ее опасности для жителей нет. Поэтому и о ликвидации накопленного вреда, как в случае с Яблоновским садом в Невском районе, речи не идёт.



«В начале 1970-х годов началась активная застройка территории Купчино. Решением Исполкома Ленгорсовета от 26.07.1971 № 666 были предусмотрены мероприятия по локализации и консервации свалочных масс с последующим благоустройством и озеленением территории. В соответствии с данным решением часть свалочных масс была уплотнена и разровнена, произведено их укрытие. На данной территории разбит парк. Позднее земельные участки, образованные на территории бывшей Купчинской свалки, были включены в перечень территорий зеленых насаждений Санкт-Петербурга», — сообщила «Фонтанке» пресс-служба комитета.



По данным ведомства, сейчас влияние бывшей свалки на окружающую среду не превышает воздействия промышленности и транспорта.

Как повлияет история места на реализацию проекта благоустройства и какие «звёзды» смогут найти купчинцы там после него — покажет время.



Фото: краевед Денис Шаляпин Фото: краевед Денис Шаляпин Фото: краевед Денис Шаляпин Поделиться Поделиться





Ранее «Фонтанка» рассказывала о проблемах благоустройства Линейного и Муринского парка.



Анна Мотовилова, «Фонтанка.ру»