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    Раскопать и обезвредить. Археологи разрешили рекультивировать свалку в Яблоновском саду

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    3 комментария
    Фото: «Яндекс.Панорамы»
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    Жители Невского района обратили внимание на транспорт и технику в Яблоновском саду. Уже несколько лет некоторые из них опасаются за его будущее. В советское время здесь была свалка, и сейчас ее решено рекультивировать по современным стандартам.


    Каким будет это пространство после масштабных работ — вопрос открытый. В июле на сайте КГИОП опубликовали результат историко-культурной экспертизы, вывод которой: земляные и строительные работы проводить можно.

    Пышный сад на миллионе кубометров мусора

    По данным «Фонтанки», присутствие техники в саду объясняется просто: на участке проводили инженерно-экологические изыскания, чтобы обследовать его перед рекультивацией бывшей свалки.

    читательница «Фонтанки» Ирина

    Сад площадью 22,2 гектара, где сейчас гуляют и занимаются спортом местные жители, почти полностью расположен на холме из строительного, химического и органического мусора, засыпанного песком (он занимает 20 гектаров).

    Фото: Акт ГИКЭ
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    Сейчас это пространство одновременно включено в число зелёных насаждений общего пользования (то есть это зона отдыха, защищённая от застройки) и в реестр объектов накопленного вреда окружающей среде (ГРОНВОС). Статус ЗНОП оно получило в 2013 году, а внесено в число экологически опасных объектов было в 2020 году, по результатам специальной оценки комитета по природопользованию. Общий объем отходов в саду оценили в 990,7 тысячи кубометров и классифицировали их по классам опасности — IV и V (то есть самые безвредные). Теперь чиновникам необходимо ликвидировать накопленный вред. По данным исследований, в советское время никакой консервации проведено не было.

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    Общую площадь сада уменьшали в период наделения его статусом ЗНОП: с 27 до 22,2 гектара. Часть земель передали под строительство спортивных объектов, сейчас там находятся спортивные объекты СКА. В том числе, поэтому и, может быть, в целом от недоверия городским властям люди, узнав о планах по ликвидации вреда, приготовились защищать свой сад от застройки. В сообществе «Яблоновский сад — народный ЭКО-парк» во «ВКонтакте» насчитывается почти 1 900 участников, и оно занимается в том числе инициативами в защиту сада.

    «Есть видение, что можно из этого места сделать настоящий экологический парк. <...> Необходимо грамотно восстановить функционирование объекта, чтобы вредные вещества из глубин никуда не вырывались и, соответственно, снаружи чтобы всё было безопасно, как это было какое-то количество лет до этого. Таким рекультивированным объектом можно было бы гордиться на международном уровне», — говорил местный муниципальный депутат Алексей Орлов, объясняя изданию MR7 беспокойство жителей. Некоторые из них не верят, что в советское время консервация свалки не была проведена, а сейчас опасаются, как бы там не раскопали нечто по-настоящему опасное.

    Что будут делать

    До завершения изысканий и проектирования никто наверняка не скажет, как конкретно поступят со свалкой. Но есть, например, прошлогодняя публикация комитета: «Наиболее целесообразным методом ликвидации с технической, экономической и социальной точек зрения является консервация свалочных масс путем их изоляции — укрытие тела свалки многофункциональным защитным экраном, с обустройством систем отвода поверхностных вод и газоотвода (при необходимости)».

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    И есть документация конкурса, по итогам которого и заключили 20-миллионный контракт на изыскания и проект с компанией СК «Гидрокор». «При выработке основных проектных решений и разработке проектной документации предусмотреть максимальное сохранение существующего рельефа местности, с условием создания необходимых уклонов для обеспечения поверхностного стока, — прописано там. — При производстве работ предусмотреть меры по максимально возможному сохранению существующих зеленых насаждений, особенно старовозрастных деревьев».

    При этом в технологических решениях указаны:

    • очистка поверхности свалки от растительности для производства работ;
    • очистка территории от отходов на поверхности, а также, возможно, и частичное извлечение с глубины — и размещение на полигоне;
    • стабилизация тела свалки, планировка и формирование рельефа;
    • установка вертикальных дегазационных труб (если объект признают опасным в газогеохимическом отношении);
    • гидроизоляция с отводом атмосферных осадков;
    • подготовка территории для благоустройства;
    • возможно — противофильтрационный барьер, чтобы грунтовые воды не проходили через тело свалки

    Это не первая застарелая и заросшая свалка, к которой спустя годы просыпается интерес у городских властей. «Фонтанка» рассказывала, какой резонанс вызвали планы комитета в отношении террикона на Яхтенной, в отношении которого вполне открыто говорили о застройке. В том случае речь и правда идет об уничтожении холма и вывозе миллионов кубометров мусора на полигоны. Проект оценили в 2,5 млрд рублей

    Когда-то здесь жили монахи

    Государственную историко-культурную экспертизу (ГИКЭ) провели перед ликвидацией вреда, чтобы убедиться, что на участке нет никаких объектов культурного наследия. На изучение соответствующих документов у эксперта-археолога ушло три недели.

    Фото: Акт ГИКЭ
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    Как отмечается в историческом исследовании, свалка на этом участке могла появиться уже после 1882 года, когда крестьяне получили в распоряжение участки в деревнях на этом месте. Правда, документами подтверждается складирование мусора только с 1930-х, когда старые дома активно сносили, людей переселяли в общежития и район стал временным пристанищем для рабочих. Тело свалки по-прежнему состоит на 70 % из строительного мусора. Кроме того, сюда свозили отходы с Невского химического завода. По соседству был расположен золоотвал. Органические отходы могли копиться здесь в том числе от деятельности совхоза «Яблоновка». С 1951 года свалка была официальной. Закрыли ее в 1978 году, когда началась застройка территории вокруг жилыми домами. К 1980-му ее засыпали песком, курган постепенно зарос травой, кустарником и деревьями, по нему проложили дорожки.

    История места в целом гораздо разнообразней. По данным экспертизы, в средневековье эти земли принадлежали Новгородской республике и на них жили монахи. Некоторое время территория находилась под управлением Швеции. В середине же XVIII века, уже под властью Российской империи, эта земля стала частью владений директора Певческой придворной капеллы Марка Полторацкого. В XIX веке эту территорию выкупила княгиня Шаховская, которая впоследствии вышла замуж за судью Василия Уткина, и за их землями закрепилось название «Уткина дача». В 1880-х участок, где сейчас Яблоновский сад, перешел Императорскому человеколюбивому обществу и был разделен на части, которые продавали и сдавали в аренду. Это место считалось одним из недорогих и близких к Петербургу дачных уголков вблизи Охты.

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    Еще в составе имения Полторацких здесь появилась деревня Яблонка, которую потом стали называть Яблоновка, а вскоре разделили на Малую и Большую Яблоновку. В советское время на этом месте сформировали колхоз «Яблоновка». Еще в 1950-х была озвучена идея благоустроить участок, где образовалась свалка, и организовать там парк. Последние огороды отсюда исчезли в 1980-х, когда начал зарождаться и сад. На возвышении кургана планировали установить памятник латышским стрелкам, но в 1990-х эта идея стала неактуальна.

    «Территория искусственно спланирована в результате функционирования свалки и последующего благоустройства этого участка путем образования рекреационной территории — Яблоновский сад. Объектов, схожих по внешним признакам с остатками каких-либо сооружений, в т.ч. погребенных, и прочих аномалий, выделяющихся в рельефе, являющихся маркерами объекта археологического наследия, не выделено», — резюмирует эксперт.

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    И приходит к выводу, что с археологической точки зрения ничто не мешает проводить здесь земляные, строительные, мелиоративные и хозяйственные работы для ликвидации вреда от бывшей Яблоновской свалки.

    Ранее «Фонтанка» рассказывала, как местные жители проводили в Яблоновском саду «Чистые игры».

    Анна Мотовилова, «Фонтанка.ру»

    Фото: «Яндекс.Панорамы»
    Фото: Акт ГИКЭ
    Фото: Акт ГИКЭ

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    Комментарии 3

    НеЛапкин11 Июл 2024 в 14:18
    Попахивает новым ЖК "яблоневый сад" 2
    +1−0
    28250166311 Июл 2024 в 14:10
    "На возвышении кургана планировали установить памятник латышским стрелкам, но в 1990-х эта идея стала не актуальна".
    Почему именно там? Рядом был Ржевский полигон.Не было ли там секретного захоронения, в том числе и латышских стрелков, расстрелянных при Сталине?
    +0−0
    28231331611 Июл 2024 в 13:35
    короче, вырубят все и застроят. Сочувствую жителям Невского района и без того мало озелененного. По-моему, никакого вреда там уже точно нет - десятки лет росли деревья и трава , уже сама природа всё переработала, лучше вообще не трогать.
    +7−0
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