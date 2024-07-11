Раскопать и обезвредить. Археологи разрешили рекультивировать свалку в Яблоновском саду

Фото: «Яндекс.Панорамы» Поделиться Поделиться







Жители Невского района обратили внимание на транспорт и технику в Яблоновском саду. Уже несколько лет некоторые из них опасаются за его будущее. В советское время здесь была свалка, и сейчас ее решено рекультивировать по современным стандартам.





Каким будет это пространство после масштабных работ — вопрос открытый. В июле на сайте КГИОП опубликовали результат историко-культурной экспертизы, вывод которой: земляные и строительные работы проводить можно.

Пышный сад на миллионе кубометров мусора По данным «Фонтанки», присутствие техники в саду объясняется просто: на участке проводили инженерно-экологические изыскания, чтобы обследовать его перед рекультивацией бывшей свалки.



читательница «Фонтанки» Ирина

Сад площадью 22,2 гектара, где сейчас гуляют и занимаются спортом местные жители, почти полностью расположен на холме из строительного, химического и органического мусора, засыпанного песком (он занимает 20 гектаров).



Фото: Акт ГИКЭ Поделиться Поделиться





Сейчас это пространство одновременно включено в число зелёных насаждений общего пользования (то есть это зона отдыха, защищённая от застройки) и в реестр объектов накопленного вреда окружающей среде (ГРОНВОС). Статус ЗНОП оно получило в 2013 году, а внесено в число экологически опасных объектов было в 2020 году, по результатам специальной оценки комитета по природопользованию. Общий объем отходов в саду оценили в 990,7 тысячи кубометров и классифицировали их по классам опасности — IV и V (то есть самые безвредные). Теперь чиновникам необходимо ликвидировать накопленный вред. По данным исследований, в советское время никакой консервации проведено не было.



Фото: «Яндекс.Карты» Фото: Google Maps Поделиться Поделиться





Общую площадь сада уменьшали в период наделения его статусом ЗНОП: с 27 до 22,2 гектара. Часть земель передали под строительство спортивных объектов, сейчас там находятся спортивные объекты СКА. В том числе, поэтому и, может быть, в целом от недоверия городским властям люди, узнав о планах по ликвидации вреда, приготовились защищать свой сад от застройки. В сообществе «Яблоновский сад — народный ЭКО-парк» во «ВКонтакте» насчитывается почти 1 900 участников, и оно занимается в том числе инициативами в защиту сада.



«Есть видение, что можно из этого места сделать настоящий экологический парк. <...> Необходимо грамотно восстановить функционирование объекта, чтобы вредные вещества из глубин никуда не вырывались и, соответственно, снаружи чтобы всё было безопасно, как это было какое-то количество лет до этого. Таким рекультивированным объектом можно было бы гордиться на международном уровне», — говорил местный муниципальный депутат Алексей Орлов, объясняя изданию MR7 беспокойство жителей. Некоторые из них не верят, что в советское время консервация свалки не была проведена, а сейчас опасаются, как бы там не раскопали нечто по-настоящему опасное.



Что будут делать До завершения изысканий и проектирования никто наверняка не скажет, как конкретно поступят со свалкой. Но есть, например, прошлогодняя публикация комитета: «Наиболее целесообразным методом ликвидации с технической, экономической и социальной точек зрения является консервация свалочных масс путем их изоляции — укрытие тела свалки многофункциональным защитным экраном, с обустройством систем отвода поверхностных вод и газоотвода (при необходимости)».



Фото: читательница «Фонтанки» Ирина Фото: читательница «Фонтанки» Ирина Фото: читательница «Фонтанки» Ирина Поделиться Поделиться





И есть документация конкурса, по итогам которого и заключили 20-миллионный контракт на изыскания и проект с компанией СК «Гидрокор». «При выработке основных проектных решений и разработке проектной документации предусмотреть максимальное сохранение существующего рельефа местности, с условием создания необходимых уклонов для обеспечения поверхностного стока, — прописано там. — При производстве работ предусмотреть меры по максимально возможному сохранению существующих зеленых насаждений, особенно старовозрастных деревьев».



При этом в технологических решениях указаны:

очистка поверхности свалки от растительности для производства работ;

очистка территории от отходов на поверхности, а также, возможно, и частичное извлечение с глубины — и размещение на полигоне;

стабилизация тела свалки, планировка и формирование рельефа;

установка вертикальных дегазационных труб (если объект признают опасным в газогеохимическом отношении);

гидроизоляция с отводом атмосферных осадков;

подготовка территории для благоустройства;

возможно — противофильтрационный барьер, чтобы грунтовые воды не проходили через тело свалки

Это не первая застарелая и заросшая свалка, к которой спустя годы просыпается интерес у городских властей. «Фонтанка» рассказывала, какой резонанс вызвали планы комитета в отношении террикона на Яхтенной, в отношении которого вполне открыто говорили о застройке. В том случае речь и правда идет об уничтожении холма и вывозе миллионов кубометров мусора на полигоны. Проект оценили в 2,5 млрд рублей

Когда-то здесь жили монахи Государственную историко-культурную экспертизу (ГИКЭ) провели перед ликвидацией вреда, чтобы убедиться, что на участке нет никаких объектов культурного наследия. На изучение соответствующих документов у эксперта-археолога ушло три недели.



Фото: Акт ГИКЭ Поделиться Поделиться





Как отмечается в историческом исследовании, свалка на этом участке могла появиться уже после 1882 года, когда крестьяне получили в распоряжение участки в деревнях на этом месте. Правда, документами подтверждается складирование мусора только с 1930-х, когда старые дома активно сносили, людей переселяли в общежития и район стал временным пристанищем для рабочих. Тело свалки по-прежнему состоит на 70 % из строительного мусора. Кроме того, сюда свозили отходы с Невского химического завода. По соседству был расположен золоотвал. Органические отходы могли копиться здесь в том числе от деятельности совхоза «Яблоновка». С 1951 года свалка была официальной. Закрыли ее в 1978 году, когда началась застройка территории вокруг жилыми домами. К 1980-му ее засыпали песком, курган постепенно зарос травой, кустарником и деревьями, по нему проложили дорожки.



История места в целом гораздо разнообразней. По данным экспертизы, в средневековье эти земли принадлежали Новгородской республике и на них жили монахи. Некоторое время территория находилась под управлением Швеции. В середине же XVIII века, уже под властью Российской империи, эта земля стала частью владений директора Певческой придворной капеллы Марка Полторацкого. В XIX веке эту территорию выкупила княгиня Шаховская, которая впоследствии вышла замуж за судью Василия Уткина, и за их землями закрепилось название «Уткина дача». В 1880-х участок, где сейчас Яблоновский сад, перешел Императорскому человеколюбивому обществу и был разделен на части, которые продавали и сдавали в аренду. Это место считалось одним из недорогих и близких к Петербургу дачных уголков вблизи Охты.



Фото: Акт ГИКЭ Поделиться Поделиться





Еще в составе имения Полторацких здесь появилась деревня Яблонка, которую потом стали называть Яблоновка, а вскоре разделили на Малую и Большую Яблоновку. В советское время на этом месте сформировали колхоз «Яблоновка». Еще в 1950-х была озвучена идея благоустроить участок, где образовалась свалка, и организовать там парк. Последние огороды отсюда исчезли в 1980-х, когда начал зарождаться и сад. На возвышении кургана планировали установить памятник латышским стрелкам, но в 1990-х эта идея стала неактуальна.

«Территория искусственно спланирована в результате функционирования свалки и последующего благоустройства этого участка путем образования рекреационной территории — Яблоновский сад. Объектов, схожих по внешним признакам с остатками каких-либо сооружений, в т.ч. погребенных, и прочих аномалий, выделяющихся в рельефе, являющихся маркерами объекта археологического наследия, не выделено», — резюмирует эксперт.



Фото: Акт ГИКЭ Фото: Акт ГИКЭ Фото: Акт ГИКЭ Фото: Акт ГИКЭ Фото: Акт ГИКЭ Фото: Акт ГИКЭ Фото: Акт ГИКЭ Поделиться Поделиться





И приходит к выводу, что с археологической точки зрения ничто не мешает проводить здесь земляные, строительные, мелиоративные и хозяйственные работы для ликвидации вреда от бывшей Яблоновской свалки.

Ранее «Фонтанка» рассказывала, как местные жители проводили в Яблоновском саду «Чистые игры».



Анна Мотовилова, «Фонтанка.ру»