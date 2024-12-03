Башня-огурец, большой пень и два полушария. Петербуржцы заглянули в сметы Парка Дружбы

Источник: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»







После скандала с «признанием Косово» в Парке Дружбы местные жители внимательнее присмотрелись к новым скамейкам, аркам, горкам и качелям, которые там установили. На список стран Европы пока не посмотреть, он все еще в черной пленке, зато можно заглянуть в проектные сметы. Горожане так и сделали — и удивились миллионным прайсам.

«Фонтанка» съездила в парк и тоже посмотрела — что и за сколько покупали в парк.

Парк Дружбы расположен у метро «Международная», вдоль улицы Турку. Это один из дорогих проектов благоустройства Петербурга: контракт был заключен по цене в 447 млн рублей, отдельным соглашением стоимость работ увеличили до 463 млн. Разработка проектной документации стоила 14 млн рублей. Для сравнения: тендер на благоустройство Федоровского сквера во Фрунзенском же районе объявлен с максимальной ценой в 241,7 млн рублей (предварительные работы, с обустройством освещения, обошлись в 55,1 млн рублей). Сквер Псковских десантников благоустроили в рамках двух контрактов на общую сумму в 119 млн рублей. По сопоставимой цене был реализован один из этапов благоустройства Линейного парка на Васильевском — за 464,5 млн рублей.

Разработкой дизайн-проекта (который включает в себя и прайс-лист с тремя вариантами поставщиков) занималась компания «Нескучный С-Дизайн» (сменила название на «Орион проект СПб»), а реализацией — ООО «Сириус». Его официальным владельцем является Евгения Васильева, которой, насколько можно судить, лишь недавно исполнилось 25 лет.

Наиболее наглядное — на что обратили внимание и жители — это малые архитектурные формы. Самыми дорогими в Парке Дружбы оказались фигуры с изображениями полушарий Земли — согласно смете в контрактной документации, 26 млн рублей каждое. С функциональной точки зрения это круговые скамейки с диском диаметром почти в 7 метров посередине. Их цена сопоставима со стоимостью хорошего жилья в Петербурге: например, за те же деньги можно купить просторную двухкомнатную квартиру на Петроградской стороне, либо четырехкомнатную квартиру попроще в районе Садовой, Автово, в Юнтолово или на намыве Васильевского острова. Или, например, за 26 млн рублей Смольный провел Международный форум труда на пять тысяч делегатов.

«Башня-огурец» с двумя металлическими горками обошлась бюджету в 22,9 миллиона рублей. Поставщики в своих коммерческих предложениях при определении сметы оценивали такую конструкцию от 22 до 23 млн рублей без учета НДС.

Столбы с названиями стран, на одном из которых и нашли непризнанное Косово (часть Сербии), но не нашли Южную Осетию и Абхазию, по смете, стоили 2,2 млн каждый. Всего на шесть частей света — 13,8 млн рублей.

Панели и стенды, на которых размещены в том числе карты частей света и интересные факты (их, как и столбы, пока закрыли от посторонних глаз), закупали по цене до четырех миллионов рублей за штуку. Их общая стоимость составила около 20,9 млн рублей. Знаки программы “Формирование комфортной городской среды” оценили в 254 тысячи рублей каждый, всего их два.

Скамейки «Амфитеатр» четырех видов закупали по цене от 702 тысяч рублей за 13 модулей до 1,5 млн за конструкцию длиной в семь метров и шириной в три метра. У местных жителей при изучении результатов благоустройства возникли вопросы к форме таких скамеек.

Сцена со стальным каркасом, навесом и порталом для мультимедийного оборудования, с обшивкой из лиственницы и громкоговорителем обошлась в 10,3 млн рублей. Поставщики в рамках коммерческих предложений озвучивали варианты от 10 до 12 млн рублей без учета НДС.

Источник: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»







«Пень большой с открытой горкой» стоил бюджету 18,4 млн рублей, а «пень малый» — 13,9. Горка малая на пнях — всего 820 тыс рублей.

Пожалуй, самые востребованные и любимые детьми и взрослыми объекты — качели — тоже вышли недешевыми. Правда, выдержаны они в авторской стилистике. Качель-гамак стоила 253,4 млн рублей, качель-гнездо — 494,4 млн рублей, двойные качели — 742 млн.

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Элемент с загадочным названием «Волна», из металла и пластика, обошелся в 1,4 млн рублей. Деревянный тоннель из лиственницы — в 1,5 млн рублей.

Металлические фигуры слона и быка стоили по 1,4 млн рублей каждая. Медведь и панда — по 937 тысяч рублей, кенгуру — 703 тыс рублей, обезьянки — 502 тыс рублей, пингвины — 390 тыс. В общей сложности — более четырех миллионов рублей. Входная деревянная арка обошлась в 2,6 млн рублей

Благоустройство парка фактически завершено, но рабочие продолжают вносить «последние штрихи». Согласно контрактной документации, на сегодня приняты и оплачены работу на сумму в 163,6 млн рублей — это меньше половины от общей стоимости в 463 млн рублей. Плановый срок исполнения, который, очевидно, соблюсти не удалось, — сентябрь 2024.

Источник: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»





