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Город На благоустройство Федоровского сквера у «Дунайской» объявили новый тендер. Работы останавливала свалка под слоем земли

На благоустройство Федоровского сквера у «Дунайской» объявили новый тендер. Работы останавливала свалка под слоем земли

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8 комментариев

На благоустройство Фёдоровского сквера во Фрунзенском районе объявили новый тендер, на 241,7 млн рублей — обратила внимание «Фонтанка». Работы в сквере начались еще в 2023 году, но практически сразу были остановлены из-за свалки, обнаруженной под верхним слоем земли. Изначальный проект не учитывал ее, поэтому потребовалось время на экспертизу и вывоз мусора. Новый тендер предполагает завершение благоустройства к октябрю 2025 года.

На сегодня проект содержит в себе выставочное пространство, посвященное офтальмологу Святославу Федорову, площадку для игры в шахматы, несколько спортивных площадок, в том числе для тенниса и стритбола, пространство для занятий йогой, две детские площадки для детей разных возрастов, три зоны отдыха для взрослых, сцену и травяной сад из многолетников.

Подрядчик должен будет обеспечить рубку и утилизацию старых зеленых насаждений, демонтаж существующих покрытий, снятие загрязненных слоев земли, разборку старых бетонных конструкций, вывоз и утилизацию строительного мусора, демонтаж прежнего бордюрного камня и установку нового, обеспечить работу дренажной системы и защиту сетей, обустроить пешеходные дорожки и лестницы, уложить новый газон.

Комплексное озеленение включает в себя высадку таких растений, как эхинацея, шалфей, овсяница, душица, герань и гипсофила. Среди новых деревьев будут березы, вишни, боярышник, ирга, клен, ивы, рябины, сосны, яблони.

Проектом предусмотрена новая уличная мебель, навесы и велопарковки. Уже установлено в рамках предыдущих контрактов современное освещение.

В рамках нового тендера отдельно прописан регламент вывоза строительных отходов, прочерчен маршрут движения машин — до полигона в Гатчинском районе Ленинградской области, у деревни Бор, что в 30 километрах от Федоровского сквера.

Работы по благоустройству разделены на восемь этапов. Начало первого будет объявлено сразу после подписания договора. А последний должен завершиться не позднее 15 октября 2025 года.

Предыдущие контракты на благоустройство Федоровского сквера были заключены по цене в 49,6 млн рублей (освещение и пешеходные дорожки).

«Фонтанка» подробно рассказывала о том, как благоустройство Фёдоровского сквера у «Дунайской» встало на паузу и как прокомментировали это в Смольном.

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Комментарии
8
Гость
2 часа
Чем занимались 2 года?
Гость
1 час
Снос зелёных насаждений? А зачем? Сколько времени надо чтобы выросли новые деревья, был зелёный сквер, а хотят превратить его в бордюрно-бетонное поле. С 49 млн. до 240 млн. поднять стоимость работ это сильно, бесконечная статья по выкачиванию бюджетных денег и никто не контролирует сроки и эффективность расходования бюджетных средств, уже отняли у жителей района 2 года прогулок, и теперь ещё год ждать, а там опять что-нибудь придумают для пролонгации. И никто не осуждён за нецелевое использование бюджетных средств, ни аудита, ни прокурорских проверок, ни посадок, все шито-крыто.
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