В Смольном рассказали о судьбе проектов, не реализованных в срок по программе «Формирование комфортной городской среды»

Заместитель председателя комитета по благоустройству Санкт-Петербурга Лариса Канунникова во время пресс-конференции в «Интерфаксе» 14 ноября в ответ на вопрос о количестве проектов, не реализованных в срок по программе «Формирование комфортной городской среды», отметила, что их немного и проблемы с ними решаются в рабочем порядке. В 2024 году заметные трудности возникли во Фрунзенском и Петродворцовом районах.

Фёдоровский сквер во Фрунзенском районе, благоустройство которого не удалось завершить в 2024 году Источник: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру»







«Да, есть такие проекты, некоторое количество. Что касается Фёдоровского сквера, в ходе проектирования не было выявлено, что там [под верхним слоем земли] свалка. Из-за этого работы были остановлены. Сейчас разработан новый проект, который учитывает вывоз этой свалки. <…> В Петродворцовом районе не благоустроили в срок спортивный кластер. Там возникли проблемы с подрядчиком. Сейчас завершены судебные разбирательства, благоустройство будет продолжено», — рассказала Канунникова.

Она отметила, что город никогда не бросает проекты благоустройства и, несмотря на возможные трудности, доводит их до конца в рабочем порядке.

Канунникова подчеркнула, что Санкт-Петербург в 2024 году был признан лучшим регионом по развитию федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Регион сохраняет лидерство в стране по индексу качества благоустройства наряду с Москвой.

Ранее «Фонтанка» рассказывала о том, что из Фёдоровского сквера у метро «Дунайская», где замерли работы по благоустройству, начали вывозить мусор. До 1970-х годов на этом месте находилась городская свалка.

В декабре 2023 года проект благоустройства Фёдоровского сквера был признан «Лучшим нереализованным проектом общественного пространства площадью более 5 га» на XIV Российской национальной премии по ландшафтной архитектуре.