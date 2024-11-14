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Город В Смольном рассказали о судьбе проектов, не реализованных в срок по программе «Формирование комфортной городской среды»

В Смольном рассказали о судьбе проектов, не реализованных в срок по программе «Формирование комфортной городской среды»

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8 комментариев

Заместитель председателя комитета по благоустройству Санкт-Петербурга Лариса Канунникова во время пресс-конференции в «Интерфаксе» 14 ноября в ответ на вопрос о количестве проектов, не реализованных в срок по программе «Формирование комфортной городской среды», отметила, что их немного и проблемы с ними решаются в рабочем порядке. В 2024 году заметные трудности возникли во Фрунзенском и Петродворцовом районах.

Фёдоровский сквер во Фрунзенском районе, благоустройство которого не удалось завершить в 2024 году

«Да, есть такие проекты, некоторое количество. Что касается Фёдоровского сквера, в ходе проектирования не было выявлено, что там [под верхним слоем земли] свалка. Из-за этого работы были остановлены. Сейчас разработан новый проект, который учитывает вывоз этой свалки. <…> В Петродворцовом районе не благоустроили в срок спортивный кластер. Там возникли проблемы с подрядчиком. Сейчас завершены судебные разбирательства, благоустройство будет продолжено», — рассказала Канунникова.

Она отметила, что город никогда не бросает проекты благоустройства и, несмотря на возможные трудности, доводит их до конца в рабочем порядке.

Канунникова подчеркнула, что Санкт-Петербург в 2024 году был признан лучшим регионом по развитию федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Регион сохраняет лидерство в стране по индексу качества благоустройства наряду с Москвой.

Ранее «Фонтанка» рассказывала о том, что из Фёдоровского сквера у метро «Дунайская», где замерли работы по благоустройству, начали вывозить мусор. До 1970-х годов на этом месте находилась городская свалка.

В декабре 2023 года проект благоустройства Фёдоровского сквера был признан «Лучшим нереализованным проектом общественного пространства площадью более 5 га» на XIV Российской национальной премии по ландшафтной архитектуре.

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Комментарии
8
Local
58 минут
"Лучший нереализованный проект"(С). Наверное,нужно еще приложить усилия,чтобы он стал "более лучшим нереализованным"!
Отец Родной
1 час
Как там пейзажный парк поживает, на который "деньги выделены ещё в 2022 году"?
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