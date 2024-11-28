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Город «Признание Косово» в парке Дружбы прокомментировал глава Фрунзенского района

«Признание Косово» в парке Дружбы прокомментировал глава Фрунзенского района

1 894
3 комментария

Глава Фрунзенского района Константин Серов 28 ноября прокомментировал ошибку при благоустройстве парка Дружбы. Накануне местные жители обратили внимание на установленный там стенд «Европа», где среди государств оказалось Косово, не признанное Россией. По Конституции Сербии это ее край.

Источник:

«Парк Дружбы только готовится к сдаче. Подрядчик сегодня обнаружил эту ошибку. Спасибо нашим жителям Фрунзенского района за политическую грамотность. Если бы парк был готов к открытию, мы бы всё это проверили и устранили сами. Мне очень приятно, что наши политически подкованные жители нам сказали, что есть такая оплошность. Она будет сегодня же устранена подрядчиком, он извинился, принес свои извинения. Люди могут ошибаться, но Россия не ошибается никогда», — рассказал глава администрации Фрунзенского района Константин Серов.

Стенд «Европа» в парке Дружбы 27 ноября

Источник:

Благоустройством парка занимается ООО «Сириус», над проектной документацией работало ООО «Нескучный С-Дизайн».

Кроме Косово, в стенд затесались ошибочное написание Андорры, а название Боснии и Герцеговины сокращено до просто «Боснии». Некоторых государств, признанных Россией и дружественных ей, на стенде не оказалось, например Южной Осетии и Абхазии.

Ошибочные таблички рабочие убрали утром 28 ноября.

Источник:

На визуализации стенда в проекте благоустройства Косово нет — убедилась «Фонтанка», изучив документы на сайте госзакупок.

Парк Дружбы не смогли благоустроить в изначально запланированный срок, к 30 сентября. Большая часть работ еще не принята и не оплачена. Контракт был подписан по цене в 462,9 млн рублей. Проект благоустройства предусматривает детские развлекательные зоны и зоны отдыха, посвященные всем континентам мира.

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Комментарии
3
282694747
11 минут
С Андоррой чего?
Lynnot78
14 минут
Кто это утвердил? И за чей счёт исправление ошибок?
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