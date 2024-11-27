Парк Дружбы во Фрунзенском районе удивил местных жителей признанием Косово. По конституции Сербии, это ее край

Парк Дружбы во Фрунзенском районе, благоустройство которого не смогли завершить в срок, удивил местных жителей политической деталью. На стенде с флагами и названиями стран Европы — Республика Косово, которую Россия отдельным государством не признавала. Согласно конституции Сербии, эта территория ее. На казус обратили внимание 27 ноября участники сообщества «Новости Купчино».

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Согласно контракту, опубликованному на сайте госзакупок, работы по благоустройству парка Дружбы между улицами Будапештской и Бухарестской должны были завершиться не позднее 15 августа 2024 года, а исполнение контракта — не позднее 30 сентября. Однако благоустройство не завершено до сих пор, что подтверждает отчетность об исполнении этапов. Подрядчик, ООО «Сириус», взялся за работы по цене в 447,3 млн рублей, что было на 2,5 млн дешевле стартовой цены аукциона. Однако в результате стоимость работ увеличилась до 462,9 млн. На сегодня, по данным сайта госзакупок, приняты и оплачены работы на 163,6 млн рублей. Дважды на подрядчика накладывали штрафные обязательства из-за просрочки исполнения работ — на общую сумму в 1,6 млн.

Перед тем, как начать благоустройство, были проведены проектно-изыскательные работы, по контракту — на 12,8 млн рублей. Проектированием занималось ООО «Нескучный С-Дизайн».

27 ноября жители Фрунзенского района обратили внимание на то, что из парка Дружбы убирают рабочие ограждения: по нему можно прогуляться, хотя работы не завершены. Однако таблички на стендах с названиями стран разных континентов вызвали оживлённое обсуждение. Среди европейских стран, на третьем месте после России и Беларуси, — Республика Косово. Это частично признанное государство, независимость которого Россия не признавала. При этом на стенде нет Южной Осетии и Абхазии. Название княжества Андорра написано с ошибкой, а название Боснии и Герцеговины сокращено до «Боснии».

В рамках проекта благоустройства в целом подрядчик должен был убрать часть старых деревьев и посадить новые, обновить газон, дренажную систему, демонтировать старые и установить новые детские и спортивные площадки, проложить новые дорожки, установить 147 современных скамеек с урнами, декоративные элементы, в том числе фигуры зверей, организовать новое освещение.

Ранее «Фонтанка» рассказывала о проблемах Фёдоровского сквера во Фрунзенском районе, который тоже не смогли благоустроить в срок.