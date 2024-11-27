Парк Дружбы во Фрунзенском районе удивил местных жителей признанием Косово. По конституции Сербии, это ее край

Парк Дружбы во Фрунзенском районе, благоустройство которого не смогли завершить в срок, удивил местных жителей политической деталью. На стенде с флагами и названиями стран Европы — Республика Косово, которую Россия отдельным государством не признавала. Согласно конституции Сербии, эта территория ее. На казус обратили внимание 27 ноября участники сообщества «Новости Купчино».
Согласно контракту, опубликованному на сайте госзакупок, работы по благоустройству парка Дружбы между улицами Будапештской и Бухарестской должны были завершиться не позднее 15 августа 2024 года, а исполнение контракта — не позднее 30 сентября. Однако благоустройство не завершено до сих пор, что подтверждает отчетность об исполнении этапов. Подрядчик, ООО «Сириус», взялся за работы по цене в 447,3 млн рублей, что было на 2,5 млн дешевле стартовой цены аукциона. Однако в результате стоимость работ увеличилась до 462,9 млн. На сегодня, по данным сайта госзакупок, приняты и оплачены работы на 163,6 млн рублей. Дважды на подрядчика накладывали штрафные обязательства из-за просрочки исполнения работ — на общую сумму в 1,6 млн.
Перед тем, как начать благоустройство, были проведены проектно-изыскательные работы, по контракту — на 12,8 млн рублей. Проектированием занималось ООО «Нескучный С-Дизайн».
27 ноября жители Фрунзенского района обратили внимание на то, что из парка Дружбы убирают рабочие ограждения: по нему можно прогуляться, хотя работы не завершены. Однако таблички на стендах с названиями стран разных континентов вызвали оживлённое обсуждение. Среди европейских стран, на третьем месте после России и Беларуси, — Республика Косово. Это частично признанное государство, независимость которого Россия не признавала. При этом на стенде нет Южной Осетии и Абхазии. Название княжества Андорра написано с ошибкой, а название Боснии и Герцеговины сокращено до «Боснии».
В рамках проекта благоустройства в целом подрядчик должен был убрать часть старых деревьев и посадить новые, обновить газон, дренажную систему, демонтировать старые и установить новые детские и спортивные площадки, проложить новые дорожки, установить 147 современных скамеек с урнами, декоративные элементы, в том числе фигуры зверей, организовать новое освещение.
Ранее «Фонтанка» рассказывала о проблемах Фёдоровского сквера во Фрунзенском районе, который тоже не смогли благоустроить в срок.
Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.