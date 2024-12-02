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ЖКХ Город Недобросовестный сад. За что знаковой петербургской компании выдали «черную метку»

Недобросовестный сад. За что знаковой петербургской компании выдали «черную метку»

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2 комментария
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Благоустройство Удельного парка может быть отложено, так как контракт на инвентаризацию и проектирование с компанией «Нескучный сад» расторгнут. А сама фирма — небезызвестная на рынке городских подрядов — включена в реестр недобросовестных поставщиков. Но она еще поборется.

О том, что «Нескучный сад» попал в РНП (реестр недобросовестных поставщиков) по решению петербургского УФАС, стало известно 2 декабря. На практике это означает, что компания лишается возможности участвовать в конкурсах и аукционах на государственные подряды. Ведь обычно заказчики, которые работают по 44-ФЗ, отдельно прописывают в условиях, что кандидаты не должны быть включены в реестр.

Почему сорван контракт по Удельному парку

ГКУ «Центр комплексного благоустройства» заключило контракт на проектно-изыскательские работы по Удельному парку на 38,8 миллиона рублей в июне 2022 года. Предполагалось, что он будет выполнен к ноябрю 2023 года.

Как отметило петербургское УФАС, первый этап должны были завершить к сентябрю 2022 года. Работы были выполнены, но с нарушением сроков. После наступления «дедлайна» по второму этапу и отправленной подрядчику претензии стороны заключили дополнительное соглашение и продлили контракт до июня 2024 года. По состоянию на 5 декабря работы выполнены не были. С 18 ноября заказчик в одностороннем порядке расторг контракт.

Гендиректор и собственник «Нескучного сада» Ольга Маяцкая рассказала «Фонтанке», что подрядчик на днях подаст апелляцию, чтобы оспорить и расторжение контракта, и включение в реестр недобросовестных поставщиков.

«Здесь большая была работа, и в ходе работы происходило такое большое количество изменений — то границы менялись, то изменялся предмет охраны парка. Потом учитывались пожелания жителей, это тоже вносило постоянные изменения, — говорит она. — Большое количество пересогласований — это все длилось бесконечно долго. Ну и, конечно, это вело к исправлению проекта, к увеличению времени работы над ним. Но нам кажется, что нас записали в РНП несправедливо. Мы надеемся, это временное явление».

Маяцкая уточнила, что взаимодействовать приходилось со всеми инстанциями: с местным садово-парковым хозяйством, ЦКБ, с общественниками и профильными комитетами. Собеседница подчеркнула, что все работы уже выполнены — остались именно согласования, главное из которых — с комитетом по охране памятников (КГИОП).

Глава компании затруднилась предположить, по какой причине заказчик принял такое решение, если знал о причине задержки. «Наверное, у них там свои проблемы, пертурбации, там есть какие-то изменения внутри. Я не могу сказать. Но это очень горько и обидно, потому что мы сделали десятки проектов и работ. И мы везде старались быть добропорядочными, по крайней мере», — отметила Маяцкая.

Справедливости ради, стоит сказать, что контракт по Удельному парку действительно предполагает солидный объем работ. В него вошли инженерно-геодезические, инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания и инвентаризация — обследование зеленых насаждений: где и что растет, к какому виду относится, какого размера, сколько ему лет и в каком находится состоянии. Инвентаризация зафиксировала 128 191 дерево на территории в 110 га.

Кроме того, сюда вошли историко-культурные экспертизы, так как Удельный парк с 2013 года является объектом культурного наследия регионального значения, а также непосредственно проектирование благоустройства. Были проведены и необходимые гидрологические изыскания, потому что водный баланс парка был в плохом состоянии.

В городе поднялся шум, когда на общественные обсуждения в 2023 году вынесли как раз изыскательские работы. Главный страх жителей был понятен — что благоустройство только навредит парку, здоровые деревья объявят больными или мертвыми и повырубают все, что можно; а потом заасфальтируют и застелят покрытием из резиновой крошки, а горячо любимые местными спортплощадки для бокса и тяжелой атлетики снесут и заменят на какую-нибудь безвкусицу.

Лето прошлого года для ценителей Удельного парка в его нынешнем виде выдалось волнительное: сначала на петербургском экономическом форуме подписали соглашение по трассе М-7, которая должна пройти через парк, после чего по зеленой зоне распространились листовки с призывом подключаться к спасению парка. После этого появилась информация о планах вырубить в Удельном 2862 дерева, и общественники потребовали опубликования результатов обследования, усомнившись, что под топор не записали вполне здоровую зелень.

«Фонтанка» расспросила главного инженера проекта Галину Каневу, о каких деревьях под снос идет речь. Она пояснила, что пока речь идет только о рекомендации по итогам инвентарного осмотра, а не о проекте. 55% из этих деревьев — сухостой и усыхающие деревья, остальное — самосев и поросль. В частности, то, что наросло по краям полян, которые являются предметом охраны. При этом деревья со стволами диаметром более 10 см было рекомендовано сохранить.

От Карповки до Заневского

«Нескучный сад» тесно связан с компанией «Орион проект СПб» (до недавнего времени «Нескучный С-Дизайн»). До сих пор на сайте «Нескучного сада» — коллекция портфолио, которая состоит из проектов обеих компаний. Внизу указаны данные ООО «Нескучный С-Дизайн», вверху — название «Нескучный сад». До 2023 года Ольга Маяцкая была совладелицей обеих компаний, на сегодня, по данным СПАРК, она владеет только 100% «Нескучного сада». И сама предприниматель подтвердила, что у «Нескучного сада» сейчас только одно юрлицо. Актуальный владелец компании «Орион проект СПб» Светлана Плюшкевич некоторое время была гендиректором «Нескучного сада».

«Нескучный сад» и «Нескучный С-Дизайн» вместе занимались проектированием благоустройства набережной Карповки. «Нескучный С-Дизайн» брал на себя частично и реализацию проекта, выиграв тендер на озеленение и строительно-монтажные работы.

«Нескучный сад» разрабатывал проект развития набережной Карповки от Карповского до Барочного моста по четной стороне, а также набережной Леонтьевского мыса. Кроме этого, компания выигрывала тендеры на обустройство освещения. «Нескучный С-Дизайн» занимался проектом благоустройства территории на пересечении проспекта Медиков и набережной Карповки (перед «Ленполиграфмашем»), набережной Карповки от Песочной набережной до Барочного моста (у метеостанции), набережной реки Малой Невы.

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В 2020 году вопросы у правоохранителей вызвало благоустройство набережной Карповки в исполнении «С-Дизайна», по результатам прокурорской проверки возбудили уголовное дело. По мнению правоохранителей, подрядчик тогда завысил стоимость работ. Прокуратура установила, что компания оценила саженцы клена в 155 тысяч рублей, в то время как покупала их за 30 тысяч (в пять раз дешевле), а сливы оценила в 74 тысячи рублей при покупке за 12 тысяч (разница в шесть раз). Вместе с тем выполненное благоустройство отличалось от предусмотренного проектом, что, по данным правоохранителей, принесло бизнесу дополнительную прибыль в 16 миллионов рублей.

В 2024 году петербургская прокуратура заинтересовалась результатами благоустройства Заневского парка, которым занимался «Нескучный сад». В июле ведомство сообщило, что в суд направлено уголовное дело о причинении имущественного ущерба администрации Красногвардейского района. По версии правоохранителей, гендиректор «Нескучного сада» в 2022 году, получив больше 6,5 миллиона рублей за благоустройство Заневского парка, умышленно умолчала о сэкономленных 700 тысячах рублей и не приняла мер для того, чтобы эту сумму вычли из оплаты за проект. В ходе следствия гендиректор вернула эту сумму в бюджет Петербурга, но оставалась фигуранткой дела по ч. 1 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана при отсутствии признаков хищения, совершенное в крупном размере). Рассмотрение дела должен был начать Красногвардейский районный суд.

В Заневском парке работали несколько подрядчиков по разным контрактам. Всего с 2021 по 2024 год было разыграно 12 тендеров, из них пять — на общую сумму в 189 миллионов рублей — выиграл «Нескучный сад». Компания получала штрафы и пени за просрочку работ.

В 2021 году «Фонтанка» рассказывала о проблемах благоустройства Заневского и недовольстве жителей. Люди не оценили вырубку здоровых деревьев и выбор материалов для пешеходных дорожек (в частности, тротуарную плитку, без которой в парке можно было обойтись).

Есть в портфолио «Нескучного сада» и менее конфликтные проекты. Так, в 2021 году компания разрабатывала проект благоустройства территории вокруг Петровского пруда и набережной Малой Невки на Петроградской стороне, занималась озеленением Нижнего и Верхнего парков в Сестрорецке.

В 2022 году «Нескучный сад» работал на Московском, Лиговском и Адмиралтейском проспектах, Садовой улице и Пулковском шоссе, благоустраивал площадь перед новым зданием РНБ. Тогда же компания разрабатывала проект обустройства прибрежной линии Малой Невы рядом с СК «Юбилейный» и будущим Тучковым буяном. Уже в 2023-м — работала на благоустройстве в поселке Солнечное вдоль Приморского шоссе и на набережной Леонтьевского мыса, разрабатывала проект для сада Бенуа в Калининском районе.

В текущем году «Нескучному саду» доверили разработку рабочей и сметной документации для обустройства стендов, навесов и ангаров на ВДНХ, а также работу над проектами благоустройства по нескольким адресам в Калининском районе. Кроме того, компания попала в пул проектировщиков, от которых потенциальный инвестор ждал концепции благоустройства Думской улицы.

По данным системы СПАРК, доля госконтрактов в выручке «Нескучного сада» иногда достигала и 100%, как было в 2021 году на волне благоустройства набережной Карповки и Заневского парка. В 2023-м она составляла уже лишь половину. Крупнейшими заказчиками компании были Центр комплексного благоустройства, администрации Петроградского, Красногвардейского и Курортного районов. В 2023 году выручка «Нескучного сада» составила 244 млн рублей.

Ирина Корбат, Анна Мотовилова

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Комментарии
2
ixform
46 минут
болота это торф
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