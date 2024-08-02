У Думской и Ломоносова появился инвестор. Концепцию общественного пространства готовит владелец «Перинных рядов»

Фото: Огнев Михаил / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





У общественного пространства на Думской и Ломоносова, которое пообещали создать власти Петербурга после закрытия баров, появился потенциальный инвестор. Заняться обновлением бывших «пьяных» улиц готов совладелец комплекса «Перинные ряды» Феликс Длин, рассказали «Фонтанке» сразу несколько информированных собеседников.



По их словам, предприниматель и его команда уже получили добро на разработку эскизной концепции. Техническое задание, согласованное Смольным, получили СПбГАСУ, Агентство ландшафтной архитектуры «Нескучный сад», «Архитектурная мастерская ТРИ» и несколько других архитектурных бюро.



Сам конкурс — инициатива инвестора, рассказал один из собеседников. Но победившая концепция должна будет пройти согласование рабочей группы Смольного, куда входят вице-губернаторы Евгений Разумишкин и Кирилл Поляков, а также глава Центрального района Елена Федорова. После этого ее представят губернатору для окончательного одобрения.



От разработчика ждут идей по четырем направлениям — энергетика, дороги, благоустройство и организация торговли (в том числе нестационарной). Предполагается, что все проектирование возьмет на себя инвестор. Город же обеспечит инфраструктуру и административные согласования (например, придется менять категорию дорог, чтобы создать пешеходную зону). Сумму затрат собеседник не назвал, но дал понять, что проект будет масштабным. «Задача — сделать хорошо и надолго, так что расходы будут приличные», — сказал он.



«Город хочет видеть современное пространство, максимально озелененное, максимально вписанное в архитектуру и максимально комфортное для местных жителей и гостей, но [при проектировании пешеходной зоны] надо учесть пожарные и технические проезды», — рассказал другой источник, знакомый с деталями техзадания.

Еще один собеседник отмечает, что о конкурсе концепций в общепринятом смысле речь все же не идет: архитектурные бюро действительно получили предложение от представителя инвестора оценить примерные сроки и стоимость работ. Но данных о том, кто будет оценивать и по каким критериям, от заказчика не поступило.



Связаться с самим Феликсом Длином на момент публикации не удалось. Другой собеседник «Фонтанки» рассказал, что команда «Перинных рядов» вовлечена в проект преображения питейного кластера с самых ранних этапов, и не исключает, что именно ее предложения вдохновили чиновников на радикальное решение вопроса с барами. К слову, заведения, расположенные в «Перинных рядах», продолжают работать.



Торговый комплекс — собственность АО «Ильич Плюс», которое принадлежит кипрской компании Raquelfar Holdings Limited. 50% ООО «Ракельфар» владеет Феликс Длин. Кроме того, в «панамском архиве» содержится информация о том, что Raquelfar принадлежит компания Rusmussen Limited. В 2014 году завод «Арсенал» сообщал, что представителем компании Rusmussen является Феликс Длин, партнер миллиардера Михаила Гуцериева.



«Нескучный сад» и «Архитектурная мастерская ТРИ» подтвердили получение ТЗ на обновление Думской и Ломоносова, но от подробного комментария воздержались, сославшись на обязательства по неразглашению. Получить комментарий от СПбГАСУ на момент публикации не удалось.

Впрочем, «Нескучный сад» уже оформил свои мысли, сообщил источник, знакомый с проектом. В частности, компания предлагает ориентировать пространство не только на молодежь, но и на семейный досуг. Среди идей — посадить липы, ясени, рябины, превратив Думскую и Ломоносова в «прекрасный оазис». Такое озеленение можно устроить, не нарушая инженерные сети, считают архитекторы.



Думская 3.0 Ночную жизнь на самых «пьяных» улицах Петербурга прекратили весной 2023 года . Сначала СК опечатал примерно два десятка заведений на самой Думской, а затем еще 10 заведений на улице Ломоносова. Основанием стало уголовное дело о продаже спиртного несовершеннолетним, возбужденное, правда, после вечеринки совершенно по другому адресу.

Владельцы заведений попытались было возмутиться и доказать, что они работали без нарушений. Но им быстро дали понять, что закрытие — это и политическое решение. Чиновники задумали искоренить пьяные гулянья и превратить Думскую и Ломоносова в общественное пространство семейной направленности, в котором с общепитом соседствовали бы качели, детская площадка, зеленая зона отдыха, сцена-трансформер для уличных музыкантов и городских мероприятий и фонтан. Бизнесу прозрачно намекнули, что идею лучше бы поддержать, а в идеале — частично профинансировать.



Пока конкретики от города владельцы закрытых заведений не услышали. Но некоторым удалось снять с себя статус вещественного доказательства через суд. В конце января 2024 года возобновили работу бар «Руки Вверх» и Lomonosov Bar, позднее к ним присоединился Nebar. На месте некоторых других баров появились кофейни и пекарни. Но большинство остаются закрытыми.



«Складывается впечатление, что у города нет понимания, как делать общественное пространство. Нужен серьезный диалог с бизнесом о том, кто здесь будет вместо ночных баров и почему туда пойдут люди. Иначе будет мертвое пространство», — рассказал «Фонтанке» представитель одного из резидентов улицы Ломоносова. По его словам, если проект забуксует, то есть вероятность появления Думской 3.0: приличные заведения вряд ли захотят соседства с переоткрывшимися барами.



Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

