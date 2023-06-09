«Мне показали видео. Совсем сдурели?!» Вице-губернатор Поляков — о будущем Думской

Фото: Огнев Михаил/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Власти Петербурга готовы сделать улицы Ломоносова и Думская пешеходными и вложиться в благоустройство. Но при условии, что работающий там бизнес самоорганизуется, стряхнет криминальное прошлое, начнет следить за порядком и инвестирует в развитие территорий. Каким городские власти видят будущее «пьяного кластера» и почему реформировать его пришлось силовыми методами, «Фонтанке» рассказал вице-губернатор Кирилл Поляков.



Фото: Огнев Михаил/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





— Кирилл Валентинович, на встрече с бизнесом городские власти впервые официально прокомментировали весенние события на улицах Думской и Ломоносова. Выходит, что рейды СК, в ходе которых были опечатаны бары, стали первым шагом к масштабному преобразованию этой территории по замыслу правительства Петербурга. Это так?



— До недавнего времени мы получали на имя губернатора сотни жалоб жителей и гостей города на то, что происходит на Думской улице. После неоднократных попыток разговоров с собственниками и арендаторами этих помещений по поводу наведения порядка на территории силовые структуры не выдержали и пошли туда с реальной проверкой, с возбуждением уголовного дела и увидели тот бардак, который там происходит.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Думская пересохла окончательно. СК с огоньком прекратил барную жизнь на «самой пьяной улице» Причина абсолютно простая — у нас три года действует мораторий на проверки. Сначала это была пандемийная история, потом [мораторий продлили] в связи с СВО. Мы не кошмарим бизнес, но, к сожалению, бизнес вместо того, чтобы самостоятельно обеспечить хотя бы какую-то законность и порядок, решил воспользоваться тем, что их никто не контролирует. То, что происходило на Думской, в последний год перешло всякие границы разумного. Там эти орки еще и вылезали на Невский проспект и за рулем умудрялись выезжать в абсолютно неадекватном состоянии, были ДТП с пострадавшими и так далее. Следственный комитет пошел туда с возбуждением уголовного дела, потому что другого варианта не было.



— Бизнес считает, что некоторые заведения были закрыты без достаточных оснований, что вместе с нелегальными пострадали добропорядочные заведения.

— Сейчас собственники и арендаторы помещений начали писать жалобы губернатору. Губернатор сказал: «Давайте что-то с этой Думской придумывать». Я вчера поехал, чтобы своими глазами посмотреть на этих граждан, которые по сути это все и организовали и от них услышать, куда они готовы двигаться.

Сейчас они ходят к следователю и рассказывают, я хороший, а вокруг меня все преступники, поэтому вы меня откройте, а этих всех закройте. И с этим текстом приходят все — ровно под копирку. Либо они все вместе, либо следствие будет идти столько, сколько оно будет идти, а что они пусть думают все, что хотят. Либо будет так, как надо городу, либо не будет никак. Мы просто не будем им помогать, пусть сами барахтаются.



— Если бизнес согласится самоорганизоваться и реализовывать ту концепцию, которую предложил город, какие обязательства готов на себя взять Смольный?

— Это не концепция, которую предложил город, это один из вариантов, который может быть реализован. Мы не тратили никакие деньги из бюджета, никакие концепции мы не разрабатывали. Это инициативно друзья Центрального района сказали, что из Думской можно сделать шикарное общественное пространство, куда приятно будет прийти и утром, и вечером, и провести там и ночь.



Есть ряд юридических сложностей, связанных с тем, что это желтое здание, где все безобразие происходило, на углу Думской и Ломоносова (Малый гостиный двор. — Прим. ред.), сейчас арестовано по банкротному делу. Следствие в том числе с этим разбирается. И мы вместе с Центральным районом [думаем] по поводу судьбы этого здания и дальнейших перспектив, когда это здание будет или выставлено на торги, или передано государству. Улицу Ломоносова от Садовой до канала Грибоедова и всю Думскую есть идея сделать пешеходной зоной. Ее предложил Центральный район, мы посчитали, в целом это на транспортной ситуации не скажется, а появление новых пешеходных пространств — это для людей. Это одна из задач, которая в голове имеется. Потому что людям должно быть комфортно не только на общественном транспорте, но и пешком. И у города будет привлекательное безопасное пространство, чтобы там проводить городские мероприятия, какие-то выставки, ярмарки. Там может появиться какая-то сцена с трибунами, на которой будут происходить какие-то активности и какие-то мероприятия во время выставок, форумов, какое-то пространство для детей.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Рестораны, арт-объекты и апартаменты. Смольный показал концепцию преображения Думской Там есть часть земли, которая принадлежит городу, а есть часть земли под зданиями, которая принадлежит частным собственникам. Думаю, что эти кафешки ставить террасы на улице, которые позволят увеличить количество посадочных мест. И в этом мы готовы помочь и дать необходимые разрешения. Какие-то вещи стационарные город может сделать в рамках программы благоустройства за свой счет, что-то сделают сами арендаторы и собственники помещений. Но это должна быть дорога с двусторонним движением в нашем понимании. Не то, что мы придем все за них сделаем и посадим их деньги зарабатывать — такого точно не будет. Инициатива должна быть на их стороне. Они все по очереди научились ходить к следователю и по очереди пишут жалобы на губернатора, что им тут не дают работать. Но то, что там происходило, терпеть никто не мог. Оказывается, происходила видеофиксация всего происходящего, мне вчера показали, целый телеграм-канал есть про эту Думскую, где выложено, что там происходило. Это кошмар, через одно видео можно уголовное дело возбуждать.



— Вы сказали, что то, что вчера показали бизнесу, это лишь идея. Но это презентация на 55 страниц с довольно детальной проработкой. Если не город ее автор, то кто?

— У Центрального района много хороших друзей, мы хотим, чтобы все эти граждане тоже стали друзьями Центрального района, а не врагами города.

— Будет ли принимать участие в преобразовании питейного кластера группа Ginza, которая реализует проект фудхолла в Большом гостином дворе и структуры которой ранее стали совладельцем компании, управляющей одноименным универмагом?

— Я не знал, что они соинвестор. У них много хороших проектов для туристов и для жителей. [В проекте преобразования Думской] нет одного интересанта, и это невозможно, там есть собственники. Если бы один интересант это все скупил бы и пришел с этой историей, это тоже возможный вариант. Но такого [инвестора], который бы заявил, что он готов все это купить, [сейчас нет]. Желтый домик (Малый Гостиный двор) никто купить не может, его не очень законно сдавали в аренду — у этих всех [баров] не обнаружилось ни одного нормального договора. Такого, что это под кого-то делали городские власти, нет.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: «Больше такого для меня и моего поколения никогда не будет». История Думской и панихида по ней — Учитывая, что у будущего общественного пространств много собственников, арендаторов, нужен если не единый инвестор, то управляющая компания. Город готов взять на себя роль координатора или есть инициатива от бизнеса?

— Город готов стать площадкой, на которой они договорятся между собой, а потом договорятся с городом о правилах игры, мы для этого и собрали. Я им вчера договорил — ребята, вы между собой договоритесь, и с нами договориться будет проще, если у них будет единая управляшка, которая будет следить за порядком, отвечать за уборку, взаимодействовать со всем внешним миром, службами городскими. Если это будет пешеходная зона, ее должен кто-то сопровождать. Потому что на эту зону нужно обеспечивать допуск грузовых автомобилей, чтобы подвозить товары до тех же ресторанов и магазинов. Кто-то должен открывать шлагбаумы, чтобы пешеходная зона не превратилась в бесплатную парковку возле Гостиного двора. Кто-то должен обеспечивать порядок. Они должны все между собой выработать правила игры, мы свою городскую управляющую компанию под это давать не можем. Это юридически невозможная конструкция. Они должны сделать управляшку, как в ТСЖ, чтобы все собственники квартир или хотя бы подавляющее большинство между собой договорились и сделали такую управляшку, которая бы обеспечивала единые стандарты. Мы со своей стороны свои общественные пространства в рамках этого публичного договора привести в порядок готовы, что касается городской земли, готовы помочь оформить документы, чтобы сделать террасы. Мы хотим сделать из Думской улицы [пространство] а-ля «Севкабель порт», только в центре Петербурга, чтобы людям там было безопасно, комфортно, удобно и интересно.



— Оценивался ли приблизительный объем инвестиций в такой проект? Бизнесу нужно понимать, какого объема вложений от них ждут.

— Нет, конечно. Нет проекта, поэтому нет оценки инвестиций. Есть прикидки потенциального набора опций, в этой презентации перечислено, что там потенциально может появиться, но оно все туда не поместится. Надо, чтобы кто-то на себя взял организующую роль. Мы потом [после совещания] пошли пешочком, все обошли вместе с главой [района], посмотрели, куда чего можно воткнуть, где мы незаконную шаверму снесли, где еще одна торчит на государевой земле. В принципе, там можно сделать очень привлекательное пространство, и это будет и красиво, и достойно, и для них интересно, потому что будет круглосуточный поток. Наверху можно сделать апартаменты и, если это будет понятное пространство в трех минутах ходьбы от Невского проспекта, с видом на хорошую улицу без того, что там по ночам происходило, туристов будет огромное количество.



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— Вчера был пристрелочный разговор, я на них посмотрел, там есть вменяемые ребята, которые поняли, чего мы от них хотим, замглавы администрации со всех, кто готов двигаться вперед, телефоны взял. Это встреча не последняя, просто [хотел] на них просмотреть и спросить, «Вы сами не понимаете, почему ситуация такая, какая есть, неужели вы думали, что город и силовые структуры и дальше будут закрывать глаза на то, что происходит? Какое-то дно города в самом центре». Я-то, правда, там не был ни разу, но мне вчера показали видео, что там происходило на улице и внутри заведений. Это просто какой-то ад, когда детям на вечеринке первый алкогольный коктейль [предлагают] бесплатно, а прямо на углу Ломоносова и Думской на здании видно, что это какой-то стриптиз-клуб, неоновые девушки на пилонах. В центре города — совсем сдурели? Они думают, что мы будем потакать криминалу? Такого же не бывает!



— Остается верить, что та идея которую предложил город, заинтересует бизнес и реализуется.

— Сто процентов реализуется, по-другому не взлетит, этого терпеть больше никто не будет.

Беседовала Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»

