Управляющий партнер Fort Group продал долю в универмаге «Большой Гостиный Двор». Покупатель связан с группой Ginza

Управляющий партнер Fort Group Максим Левченко продал долю 10,04 % в АО «Большой Гостиный двор» физлицу, связанному с ресторанной группой Ginza. Речь идет о смене собственников АО «Большой Гостиный двор. Управление инвестиций», которое с 2016 года владеет пакетом 1 0,04 % акций АО «Большой Гостиный двор», арендующего у города здание одноименного универмага.

Как следует из данных СПАРК, если ранее АО «Большой Гостиный двор. Управление инвестиций» принадлежало ООО «Слон и замок», собственником которого является Максим Левченко, то в середине октября компания перешла к Марине Иваненко. Она, в свою очередь, является соучредителем ряда юрлиц, входящих в группу Ginza. Первым на это обратил внимание «Деловой Петербург».