Управляющий партнер Fort Group продал долю в универмаге «Большой Гостиный Двор». Покупатель связан с группой Ginza

Управляющий партнер Fort Group Максим Левченко продал долю
Как следует из данных СПАРК, если ранее АО «Большой Гостиный двор. Управление инвестиций» принадлежало ООО «Слон и замок», собственником которого является Максим Левченко, то в середине октября компания перешла к Марине Иваненко. Она, в свою очередь, является соучредителем ряда юрлиц, входящих в группу Ginza. Первым на это обратил внимание «Деловой Петербург».
Максим Левченко не ответил на запрос «Фонтанки». Ранее предприниматель вошел в состав акционеров «Большого Гостиного двора», намереваясь провести реконструкцию универмага, но разошелся в видении его развития с другими собственниками.
«Фонтанка» сообщала, что структуры Ginza арендовали несколько помещений на Ломоносовской линии Гостиного Двора, чтобы запустить там фуд-холл. Как сообщил источник, близкий к группе, проект откладывали из-за недостатка финансирования сначала из-за пандемии COVID-19, а затем начала специальной военной операции на Украине. Однако от проекта не отказываются — фуд-холл может открыться к весне.