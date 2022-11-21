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    Управляющий партнер Fort Group продал долю в универмаге «Большой Гостиный Двор». Покупатель связан с группой Ginza

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    Управляющий партнер Fort Group Максим Левченко продал долю 10,04 % в АО «Большой Гостиный двор» физлицу, связанному с ресторанной группой Ginza. Речь идет о смене собственников АО «Большой Гостиный двор. Управление инвестиций», которое с 2016 года владеет пакетом 10,04 % акций АО «Большой Гостиный двор», арендующего у города здание одноименного универмага.

    Как следует из данных СПАРК, если ранее АО «Большой Гостиный двор. Управление инвестиций» принадлежало ООО «Слон и замок», собственником которого является Максим Левченко, то в середине октября компания перешла к Марине Иваненко. Она, в свою очередь, является соучредителем ряда юрлиц, входящих в группу Ginza. Первым на это обратил внимание «Деловой Петербург».

    Максим Левченко не ответил на запрос «Фонтанки». Ранее предприниматель вошел в состав акционеров «Большого Гостиного двора», намереваясь провести реконструкцию универмага, но разошелся в видении его развития с другими собственниками.

    «Фонтанка» сообщала, что структуры Ginza арендовали несколько помещений на Ломоносовской линии Гостиного Двора, чтобы запустить там фуд-холл. Как сообщил источник, близкий к группе, проект откладывали из-за недостатка финансирования сначала из-за пандемии COVID-19, а затем начала специальной военной операции на Украине. Однако от проекта не отказываются — фуд-холл может открыться к весне.

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