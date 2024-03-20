Думская не сдается. Что происходит на самой пьяной улице Петербурга спустя год после закрытия баров

Фото: Галина Бояркова / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Спустя год после силового закрытия питейный кластер Думской и Ломоносова не смог возродиться ни в старом, ни в новом качестве. Обещанное Смольным семейное общественное пространство пока не появилось даже на бумаге. Бизнес, которому так и не предъявили конкретных обвинений, продолжает нести убытки и ждет, что оковы падут сами собой.



Квартал между Думской улицей, улицей Ломоносова и набережной канала Грибоедова, еще год назад бывший одним из центров ночной жизни Петербурга, продолжает оставаться в запустении. Окна большинства заведений наглухо закрыты железными ставнями или заклеены надписями «Аренда», где-то висят предписания об освобождении помещения, выданные комитетом по контролю за имуществом со смытыми дождем чернилами, где-то остаются цепи, навешанные на замки Следственным комитетом прошлой весной.

Фото: Галина Бояркова / «Фонтанка.ру» Фото: Галина Бояркова / «Фонтанка.ру» Фото: Галина Бояркова / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Работающие заведения можно буквально пересчитать по пальцам. Возобновить деятельность смогли лишь два прежних резидента — «Руки вверх бар» и Lomonosov bar. На месте еще трех открылись точки принципиально иного формата — пекарня «Люди любят» на углу канала Грибоедова и улицы Ломоносова, а ближе к Садовой улице — кофейня Lina’s и «Бильярдный клуб разбитых сердец».



Фото: Галина Бояркова / «Фонтанка.ру» Фото: Галина Бояркова / «Фонтанка.ру» Фото: Галина Бояркова / «Фонтанка.ру» Фото: Галина Бояркова / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Продолжают работу и предприятия, которые рейд СК обошел стороной. На улице Ломоносова — кофейня «Кофе Бон», аптека «Невис», отель «Ломоносов», «Галерея искусств» и ресторан «Лавка художника». На Думской — общепит и банковские офисы ближе к Невскому проспекту, а также кафе и ночные клубы в Перинных рядах.

Былое и Думская

Ночную жизнь на самых «пьяных» улицах Петербурга прекращали в два этапа. Примерно два десятка заведений на самой Думской, включая Scandal, Rocket, GoodPeople, Quarenghi, Probirka, закрыли 21 марта 2023 года. Спустя пару дней ГСУ Следственного комитета по Петербургу пояснило, что основанием стало уголовное дело о продаже спиртного несовершеннолетним (ч. 1 ст. 151 УК РФ), возбужденное, правда, после вечеринки совершенно по другому адресу.



Меньше чем через месяц Следственный комитет в компании полиции и Росгвардии повторил визит https://www.fontanka.ru/2023/04/08/72203294/ и опечатал еще 10 заведений на улице Ломоносова: их признали вещдоком по тому же уголовному делу.

Владельцы заведений попытались было возмутиться и доказать, что они работали без нарушений. Но им быстро дали понять, что закрытие было политической волей. Чиновники задумали искоренить пьяные гулянья и превратить Думскую и Ломоносова в общественное пространство семейной направленности. Бизнесу прозрачно намекнули, что идею лучше бы поддержать. Однако к весне 2024 года ни саму концепцию, ни инвесторов так и не представили. В пресс-службе администрации Центрального района «Фонтанке» сообщили, что пока по Думской новостей нет. В начале года там сообщали, что концепция находится в проработке.



«Оковы тяжкие падут»

Снять с себя статус вещественного доказательства через суд удалось бару «Руки вверх». В конце января 2024 года он возобновил работу на прежнем месте. Правда, в заведении говорят, что посещаемость по сравнению с прошлым годом упала на 50%. «Мы потеряли половину гостей, которые заходили к нам заодно, прогуливаясь по барной улице. Это, конечно же, работа в убыток, но мы не сдаемся и запускаем ряд интересных акций для привлечения гостей из других районов», — рассказал основатель заведения Павел Чесноков.



Находящийся по соседству Lomonosov bar открылся в январе. Заведение тоже подало жалобу в суд, но отозвало ее после того, как следователи сами выдали постановление о снятии ареста, пояснил «Фонтанке» его совладелец Владимир Бибиков. По словам предпринимателя, дела после перезапуска идут не так плохо. «Времена не самые лучшие, чтобы люди гуляли, поэтому на показатели до пандемии мы вряд ли когда-нибудь выйдем. Но в целом народ идет, народ доволен», — комментирует он.



По информации «Фонтанки», к открытию в первых числах апреля также готовится Nebar. В суд заведение не обращалось, и, вероятнее всего, его владельцы рассчитывают получить разрешение у следователей.

Некоторые заведения после закрытия на Думской попытались обосноваться на новом месте. Например, клуб «Центральная станция» переехал на Конюшенную, но был вынужден вскоре окончательно закрыться из-за признания экстремистским движения ЛГБТ *. Стриптиз-клуб Rhino Bar также объявил о переезде на новый адрес, но в открытом доступе его не публикует.



С большинством баров договоры были расторгнуты, и собственники приступили к поиску новых арендаторов, говорит Полина Фиофилова, руководитель департамента коммерческой недвижимости KNRU. Пока процесс идет не слишком быстро, но к высокому летнему сезону должен активизироваться, рассчитывает она.

Сначала к следователю, потом договор

По словам предпринимателей, для открытия на Думской и Ломоносова необходимо снять с помещения статус вещдока. Поэтому при наличии претендента собственники вместе с ним записываются на аудиенцию в СК, стремясь получить добро на открытие перед тем, как заключать договор. Позиция следователей на этот счет такова: если заведение будет работать до 23:00, максимум до 0:00 и без алкоголя, ограничений нет. В целом препятствий нет и для барного формата, но предпринимателей вежливо предупреждают, что повод для новой проверки может возникнуть в любой момент.



Такой подход вступает в противоречие с экономикой. Собственники не хотят терять доход, а в идеале стремятся компенсировать потери от года простоя. Так, помещение в 100–120 кв. м в среднем выставляется за 500–600 тысяч рублей в месяц, то есть около 5 тысяч рублей за 1 кв. м, говорит Полина Фиофилова. Такие ставки готовы платить бывшие арендаторы, но собственники опасаются вступать в открытую конфронтацию с СК, отмечает она. Судя по отчету NF Group, сопоставимые условия можно найти, к примеру, на улице Рубинштейна, а на Белинского, Некрасова и Жуковского они заметно ниже.



Для открытия части питейных заведений есть законодательное ограничение. Дело в том, что здание Малого гостиного двора на пересечении канала Грибоедова, Думской и четной стороны улицы Ломоносова, принадлежит ООО «Мойка 22», правопреемнику ЗАО «ПАН», основатель которого, бывший совладелец Балтийского банка Андрей Исаев объявлен в розыск по делу о мошенничестве. Здание в 2019 году было арестовано по делу о банкротстве предпринимателя. Это делает невозможной регистрацию любых договоров аренды в Росреестре, а значит, и получение алкогольной лицензии. Именно поэтому там работали бары-однодневки, которые продавали нелегальный алкоголь и нарушали все возможные запреты.



Помещения на нечетной стороне улицы Ломоносова принадлежат либо частным собственникам, либо городу, но находятся в аренде у компаний, которые, в свою очередь, пересдавали их барам. Там получение лицензии юридически возможно, и ими интересуются обычные рестораны и гастробары. Они готовы работать до полуночи, но полный отказ от спиртного делает бизнес нерентабельным. Да и само негласное ограничение, которое действует на отдельно взятой улице, вызывает у бизнеса недоумение.

В итоге собственники разделились на три лагеря, комментирует Полина Фиофилова. Одни с большим дисконтом сдали свои помещения под булочные и кафе. Другие пытаются договариваться с городскими властями и следователями сами либо отправляют к ним потенциальных арендаторов. Третьи заняли выжидательную позицию и продолжают нести убытки в надежде, что ситуация разрешится сама собой.



Будет ли город-сад?

Концепция общественного пространства, предложенная Смольным, которая могла бы дать кластеру новый вектор развития, судя по всему, тоже пока пробуксовывает. Собеседники «Фонтанки», присутствовавшие на совещаниях по теме, называют разные причины.



Одна из них в том, что бизнес так и не смог организоваться. Предприниматели признают, что не слишком верят в идею торговать книгами и пластинками вместо алкогольных коктейлей, во всяком случае так, чтобы платить требуемые собственниками арендные ставки и еще и зарабатывать. «Мы пытались открываться днем, чтобы продавать кофе. Но конкурент у этой улицы — Невский проспект. Что нужно сделать, чтобы туристы сворачивали с него на эту улицу?» — комментирует один из предпринимателей. Вкладываться в глобальное благоустройство бизнес тоже не готов и предлагает городу разрешить работу «приличным» барам, с условием, чтобы они самоорганизовались и следили за порядком. «Мы нормальные ребята, нам два раза повторять не нужно», — говорит собеседник «Фонтанки». При этом жители домов на другой стороне канала Грибоедова встречают эту идею в штыки и не хотят никаких заведений общепита у себя под окнами. Чиновники же уперлись в юридические сложности, связанные с необходимостью сделать улицы пешеходными.



При этом сроки доследственной проверки, в рамках которой были опечатаны бары, уже истекли: уголовное дело было возбуждено 6 марта 2023 года, а максимальный срок для такой проверки — ровно год. По информации «Фонтанки», конкретных обвиняемых и подозреваемых в деле так и не появилось. Таким образом, сохранение за помещениями статуса вещдока находится «на грани законодательства», на что и ссылаются предприниматели во время визитов в СК. Не исключено, что и сами следователи были бы рады снять с дверей замки. Но, по словам информированных собеседников, на совещаниях в Смольном их убедительно просят держать оборону, правда, конкретных сроков прихода подкрепления в виде концепции и инвесторов не называют.

*Экстремистская организация, запрещенная в РФ.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

