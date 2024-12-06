Про муху и слона. Чем «Русской общине» насолили жители Чечни из Гатчины

«Русская община» Петербурга на этой неделе отличилась резонансным информационным поводом. Кадры, на которых «граждан Чеченской Республики» учат жизни в России, разлетелись по пабликам и просочились в некоторые СМИ. Но, как уже бывало раньше, скандал оказался очередной бурей в стакане. «Фонтанка» 6 декабря выяснила фабулу.

После публикации ролика в телеграм-канале петербургской РО полиция начала проверку. На кадрах — встреча жителей Чечни и общинников, один из приезжих с Северного Кавказа уже вытирает окровавленный нос.

«Выходцы из Чеченской Республики отняли паспорт и потом шантажировали солдата, требовали с него деньги. Добрые русские люди объяснили им, что так делать нельзя…» — было сказано в аннотации.

В ходе предварительной проверки удалось установить, что история произошла 1 декабря в будке охраны на въезде в Гатчинскую больницу. Внутри находились трое жителей Чечни — 19, 32 и 33 лет. Двое старших работают охранниками, младший прилетел в гости к родственнику. И, к слову, из Петербурга он убыл в тот же день. Наверняка под впечатлением.

Около пяти вечера в помещение охраны зашла группа мужчин в балаклавах. Они искали «Седого», который, как выяснилось, уволился еще в середине ноября и вернулся в Грозный. Один из бывших коллег разыскиваемого получил кулаком в нос, другой отделался пощечиной.

Мужчины стали кричать, что у них есть вопросы к «Седому», так как тот якобы приставал к какой-то женщине. После того, как охрана объяснила, что они не имеют к этому никакого отношения, общинники покинули вагончик, представившись напоследок членами РО.

Стоит сказать, что заявление в полицию от женщины, получившей недвусмысленное предложение, действительно поступало — в начале ноября. Инцидент произошел во время распития спиртных напитков, но физической силы к даме никто не применял, обошлось скандалом. В итоге обратившаяся в полицию отказалась от претензий.

А теперь к истории с отнятым у бойца СВО паспортом. Пострадавшим оказался 45-летний ранее привлекавшийся за умышленное причинение вреда здоровью местный житель. На фронт он ушел в составе ЧВК «Вагнер» из колонии, где отбывал наказание. Полиция с ним пообщалась, но он оказался не слишком разговорчивым. От дачи объяснений отказался, по факту случившегося что-либо рассказывать тоже не стал. Избитые из-за него охранники также заявили, что не имеют ни к кому претензий. Заявлений от них полиция так и не получила.

А вот видео, выложенное «Русской общиной» в Сеть, отправилось на экспертизу. Специалисты установят, «содержатся ли в представленной публикации высказывания, в которых негативно оценивается человек или группа лиц по признакам национальности, происхождения». Проверять слова общинников будут как в экспертно-криминалистическом центре ГУ МВД, так и в СПбГУ.

Центр «Э» устанавливает всех участников встречи в вагончике. Пока опрошены двое членов «Русской общины» — один родом из Днепропетровска, другой местный, гатчинский. Они рассказали, что прибыли помочь знакомому с возвращением паспорта, который у него отняли в ноябре охранники больницы. Всего выезжали 15 человек, Паспорт обратившегося и его знакомой были найдены. Члены РО утверждают, что никого не били.

Финал этой запутанной истории состоялся в УМВД по Гатчинскому району, куда приехал президент национального культурного центра «Нашха». Он инициировал встречу с представителями местного отделения «Русской общины» для урегулирования конфликта.