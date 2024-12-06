Новый год в Москве будут встречать без фейерверков

В этом году запускать новогодние фейерверки в Москве не будут. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил 6 декабря РИА Новости.
«Нет, не планируется», — сказал он.
Решение отказаться от новогодних фейерверков было принято в 2022 году после голосования в «Активном гражданине», где высказались 300 тысяч человек. В 2023 году их снова решили не запускать.
В Петербурге, напомним, тоже хотят превращать Новый год в семейный праздник без фейерверков. От них отказывались и на День победы, и на День города. Однако горожане запускают личные фейерверки и петарды, и регулярно кто-то получает из-за этого травмы, и случаются пожары.
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