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Общество Новый год в Москве будут встречать без фейерверков

Новый год в Москве будут встречать без фейерверков

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В этом году запускать новогодние фейерверки в Москве не будут. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил 6 декабря РИА Новости.

«Нет, не планируется», — сказал он.

Решение отказаться от новогодних фейерверков было принято в 2022 году после голосования в «Активном гражданине», где высказались 300 тысяч человек. В 2023 году их снова решили не запускать.

В Петербурге, напомним, тоже хотят превращать Новый год в семейный праздник без фейерверков. От них отказывались и на День победы, и на День города. Однако горожане запускают личные фейерверки и петарды, и регулярно кто-то получает из-за этого травмы, и случаются пожары.

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