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    Праздник без огонька. В Петербурге на Новый год могут отменить салют и фейерверки

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    Петербург может встретить Новый год без салютов и фейерверков. Об этом «Фонтанке» сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский 27 декабря. При этом он заверил, что другие запланированные мероприятия остаются в силе. «Речь идет только о возможной отмене салютов и фейерверков», — сказал чиновник.

    Ранее о том, что праздничный салют может не состояться, вице-губернатор рассказал в эфире радио «Комсомольская правда». По его словам, празднование Нового года трансформируется «в семейный праздник». «Мы корректируем планы. Чтобы это был хороший праздник с атмосферой, в первую очередь, для детей. Программу будем корректировать. На данный момент салют под вопросом», — рассказал Борис Пиотровский.

    Ранее в Смольном сообщили, что впервые с допандемийных времен в Петербурге пройдет концерт на Дворцовой площади и праздничный салют. Любительские фейерверки на Дворцовой запускать не стоит, предупредили в МЧС. Однако опубликовали список 39 площадок, подготовленных для безопасного запуска пиротехники.

    Праздничный салют уже отменили в Москве. А в некоторых регионах запретили продажу фейерверков.

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