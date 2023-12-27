Праздник без огонька. В Петербурге на Новый год могут отменить салют и фейерверки

Петербург может встретить Новый год без салютов и фейерверков. Об этом «Фонтанке» сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский 27 декабря. При этом он заверил, что другие запланированные мероприятия остаются в силе. «Речь идет только о возможной отмене салютов и фейерверков», — сказал чиновник.



Ранее о том, что праздничный салют может не состояться, вице-губернатор рассказал в эфире радио «Комсомольская правда». По его словам, празднование Нового года трансформируется «в семейный праздник». «Мы корректируем планы. Чтобы это был хороший праздник с атмосферой, в первую очередь, для детей. Программу будем корректировать. На данный момент салют под вопросом», — рассказал Борис Пиотровский.