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    В МЧС рассказали, где в Петербурге официально можно зажигать и запускать

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    Главное управление МЧС России по Петербургу 26 декабря опубликовало список площадок, подготовленных для безопасного запуска фейерверков и салютов. В перечне 39 адресов.

    В том числе:

    — Аллея славы пожарным, г. Санкт-Петербург, Прибрежная ул., д. 9;

    — Комсомольский сквер на ул. Зенитчиков между пр. Стачек и Краснопутиловской ул.;

    — Центральная аллея (Батарейная дорога) Приморского парка Победы (площадь у фонтана);

    — Дубковский пляж, Санкт-Петербург, г. Сестрорецк;

    — Золотой пляж, Санкт-Петербург, г. Зеленогорск;

    — Парк Авиаторов;

    — Пулковский парк (Парк городов-героев);

    — Морская набережная за гостиницей «Прибалтийская»;

    — Парк героев-пожарных;

    — Парк «Озеро Долгое», г. Санкт-Петербург, вдоль Ольховой улицы между улицей Маршала Новикова и проспектом Королёва;

    — Парк «Малиновка»;

    — г. Петергоф, сквер, ограниченный Разводной и Озерковой ул., Самсониевским водоводом и Эрлеровским бульваром, со стороны Озерковой ул.;

    — Берег Парка культуры и отдыха, г. Колпино, на острове Чухонка;

    — Территория парка «Зима-Лето», пос. Металлострой, ул. Богайчука;

    — Сквер рядом с Магазейной ул., г. Пушкин;

    — Сквер Николая Ивасюка, Муниципальное образование пос. Шушары;

    — Южно-Приморский парк (площадка у фонтанного комплекса в 70 м от Петергофского шоссе и 160 м от ул. Доблести);

    — Пляж Верхнего Суздальского озера.

    Полный список можно посмотреть здесь:

    Список площадок, подготовленных для безопасного запуска фейерверков и салютовСкачать документ Microsoft Word (DOCX)

    Напомним, ранее «Фонтанка» писала, что на Дворцовую площадь в праздники с пиротехникой идти не стоит. Как сообщили в МЧС, это место массовых гуляний и обеспечить безопасный запуск фейерверка там не получится.

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