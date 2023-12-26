В МЧС рассказали, где в Петербурге официально можно зажигать и запускать

Главное управление МЧС России по Петербургу 26 декабря опубликовало список площадок, подготовленных для безопасного запуска фейерверков и салютов. В перечне 39 адресов.
В том числе:
— Аллея славы пожарным, г. Санкт-Петербург, Прибрежная ул., д. 9;
— Комсомольский сквер на ул. Зенитчиков между пр. Стачек и Краснопутиловской ул.;
— Центральная аллея (Батарейная дорога) Приморского парка Победы (площадь у фонтана);
— Дубковский пляж, Санкт-Петербург, г. Сестрорецк;
— Золотой пляж, Санкт-Петербург, г. Зеленогорск;
— Парк Авиаторов;
— Пулковский парк (Парк городов-героев);
— Морская набережная за гостиницей «Прибалтийская»;
— Парк героев-пожарных;
— Парк «Озеро Долгое», г. Санкт-Петербург, вдоль Ольховой улицы между улицей Маршала Новикова и проспектом Королёва;
— Парк «Малиновка»;
— г. Петергоф, сквер, ограниченный Разводной и Озерковой ул., Самсониевским водоводом и Эрлеровским бульваром, со стороны Озерковой ул.;
— Берег Парка культуры и отдыха, г. Колпино, на острове Чухонка;
— Территория парка «Зима-Лето», пос. Металлострой, ул. Богайчука;
— Сквер рядом с Магазейной ул., г. Пушкин;
— Сквер Николая Ивасюка, Муниципальное образование пос. Шушары;
— Южно-Приморский парк (площадка у фонтанного комплекса в 70 м от Петергофского шоссе и 160 м от ул. Доблести);
— Пляж Верхнего Суздальского озера.
Полный список можно посмотреть здесь:
Напомним, ранее «Фонтанка» писала, что на Дворцовую площадь в праздники с пиротехникой идти не стоит. Как сообщили в МЧС, это место массовых гуляний и обеспечить безопасный запуск фейерверка там не получится.