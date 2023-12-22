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    С фейерверком на Дворцовую площадь лучше не идти — в МЧС сказали, это небезопасно

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    Несмотря на то, что запрета на использование фейерверка на Дворцовой площади нет, пиротехнику в новогодние праздники туда лучше не приносить. Об этом заявил замначальника ГУ МЧС по Петербургу Юрий Блохин на пресс-конференции в «Интерфаксе» 22 декабря.

    Все дело в том, что Дворцовая площадь — это место массовых гуляний, и обеспечить безопасный запуск фейерверка там не получится, пояснил Блохин.

    «Чем больше калибр изделия, в зависимости от этого [больше] разлет поражающих факторов, которые могут быть, и зона безопасности увеличивается. При массовых мероприятиях запрещена пиротехника», — отметил он.

    Как заявил замначальника городского управления МЧС, в этом году массовые гуляния пройдут на 260 объектах Петербурга. Там будут выставлены противопожарные наряды. Кроме того, сотрудники МЧС будут дежурить у храмов в Рождество, добавил Блохин.

    При этом перечень мест, где можно безопасно запустить фейерверк вдали от жилых домов и административных зданий, уже есть. В этом году туда вошли 38 точек. Вскоре список опубликуют на сайте МЧС и правительства города, пообещали в ведомстве.

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