С фейерверком на Дворцовую площадь лучше не идти — в МЧС сказали, это небезопасно

Несмотря на то, что запрета на использование фейерверка на Дворцовой площади нет, пиротехнику в новогодние праздники туда лучше не приносить. Об этом заявил замначальника ГУ МЧС по Петербургу Юрий Блохин на пресс-конференции в «Интерфаксе» 22 декабря.



Все дело в том, что Дворцовая площадь — это место массовых гуляний, и обеспечить безопасный запуск фейерверка там не получится, пояснил Блохин.

«Чем больше калибр изделия, в зависимости от этого [больше] разлет поражающих факторов, которые могут быть, и зона безопасности увеличивается. При массовых мероприятиях запрещена пиротехника», — отметил он.