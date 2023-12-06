Салюту быть. В Смольном рассказали, как Петербург встретит Новый год

В Петербурге возобновится традиция новогоднего фейерверка, прерванная из-за пандемии. Об этом рассказал 6 декабря на заседании городского правительства глава комитета по культуре Фёдор Болтин.



«Кульминаций праздничной программы станет салют с пляжа Петропавловской крепости, который окрасит небо Петербурга огнями в три часа ночи», — сказал он.

Ранее «Фонтанка» рассказывала, что в этом году также возобновится традиция новогоднего концерта на Дворцовой площади. По словам Фёдора Болтина, праздничная программа продлится до 4 часов утра 1 января.