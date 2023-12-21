В некоторых регионах России запретили продажу фейерверков в новогодние праздники

В приграничных регионах России запретили торговлю и использование пиротехники в новогодние праздники. Об этом заявил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Сергей Воронов на пресс-конференции в ТАСС 21 декабря.



Запрет будет действовать в шести регионах: в Ростовской, Брянской, Курской и Белгородской областях, а также в Краснодарском крае и в Крыму.

В остальных регионах официально разрешенные места для использования пиротехники устанавливают органы местного самоуправления, добавил Сергей Воронов. Однако в МЧС предупреждают, что в любом случае нельзя запускать фейерверки с балконов, под козырьками домов и линиями электропередачи. Это грозит пожаром.