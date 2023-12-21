В некоторых регионах России запретили продажу фейерверков в новогодние праздники

В приграничных регионах России запретили торговлю и использование пиротехники в новогодние праздники. Об этом заявил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Сергей Воронов на пресс-конференции в ТАСС 21 декабря.
Запрет будет действовать в шести регионах: в Ростовской, Брянской, Курской и Белгородской областях, а также в Краснодарском крае и в Крыму.
В остальных регионах официально разрешенные места для использования пиротехники устанавливают органы местного самоуправления, добавил Сергей Воронов. Однако в МЧС предупреждают, что в любом случае нельзя запускать фейерверки с балконов, под козырьками домов и линиями электропередачи. Это грозит пожаром.
Также представитель МЧС дал рекомендации по выбору пиротехники. Покупать продукцию необходимо только в специализированных магазинах, продавец должен разъяснить правила использования и безопасности. На коробке с товаром также должны быть сроки годности, класс опасности и сертификаты качества.
Новогодние праздники — один из самых пожароопасных сезонов в России, говорят в МЧС. Если в обычные дни пожары происходят каждые 10 минут, в новогодние праздники — каждые две минуты. Основной причиной остается неисправность электроприборов.