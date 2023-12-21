МЧС: в новогодние праздники пожары вспыхивают каждые две минуты

Новогодние праздники — один из самых пожароопасных сезонов в России. Если в обычные дни при пожарах люди гибнут каждый час, то в праздничные дни — каждые полчаса. Такую статистику привел директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Сергей Воронов на пресс-конференции в ТАСС 21 декабря.



По словам Воронова, в праздники увеличивается и количество пожаров. «В обычные дни на территории РФ пожары происходят каждые 10 минут, в новогодние праздники — каждые две минуты. Гибель людей на пожарах в обычные дни происходит каждый час, в новогодние торжества она удваивается, то есть каждые полчаса».