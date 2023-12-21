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    МЧС: в новогодние праздники пожары вспыхивают каждые две минуты

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    Новогодние праздники — один из самых пожароопасных сезонов в России. Если в обычные дни при пожарах люди гибнут каждый час, то в праздничные дни — каждые полчаса. Такую статистику привел директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Сергей Воронов на пресс-конференции в ТАСС 21 декабря.

    По словам Воронова, в праздники увеличивается и количество пожаров. «В обычные дни на территории РФ пожары происходят каждые 10 минут, в новогодние праздники — каждые две минуты. Гибель людей на пожарах в обычные дни происходит каждый час, в новогодние торжества она удваивается, то есть каждые полчаса».

    Основной причиной пожаров в новогодние праздники остается неисправность электроприборов. Около 30% возгораний происходит из-за того, что много электроприборов включают в одну сеть, она перегружается, и это приводит к пожару, заявили в МЧС. Кроме того, среди причин выделяют использование открытого огня, например на даче или в загородном доме, а также пламя от открытой свечи, оставленной без присмотра.

    Пиротехника не так часто становится причиной пожара — около 100 возгораний в год, однако ее неправильное использование часто вызывает травмы.

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    ПожарыМЧСНовогодние праздники
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