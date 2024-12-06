Лавров в интервью Карлсону назвал ключевые условия, на которые может согласиться Россия для окончания СВО

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону рассказал о ключевых условиях, на которых может согласиться Россия для окончания конфликта на Украине. Интервью появилось в ночь на пятницу, 6 декабря.

Ключевой принцип — это внеблоковый статус Украины. Лавров заявил, что Россия была готова войти в группу стран, которые бы предоставили бы гарантии коллективной безопасности Украины.

Глава МИД уточнил, что президент РФ Владимир Путин в июне нынешнего года в ходе выступления в МИДе говорил, что Россия готова вести переговоры на основе стамбульских договоренностей, также во внимание должны быть приняты «реалии на земле».