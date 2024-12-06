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Политика Лавров в интервью Карлсону назвал ключевые условия, на которые может согласиться Россия для окончания СВО

Лавров в интервью Карлсону назвал ключевые условия, на которые может согласиться Россия для окончания СВО

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону рассказал о ключевых условиях, на которых может согласиться Россия для окончания конфликта на Украине. Интервью появилось в ночь на пятницу, 6 декабря.

Ключевой принцип — это внеблоковый статус Украины. Лавров заявил, что Россия была готова войти в группу стран, которые бы предоставили бы гарантии коллективной безопасности Украины.

«Никакого НАТО. Никаких военных баз, военных учений на украинской земле с участием иностранных войск», — сказал Сергей Лавров.

Глава МИД уточнил, что президент РФ Владимир Путин в июне нынешнего года в ходе выступления в МИДе говорил, что Россия готова вести переговоры на основе стамбульских договоренностей, также во внимание должны быть приняты «реалии на земле».

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Сергей Лавров Такер Карлсон Конфликт на Украине
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Комментарии
1
Гость
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Лавров иди на пенсию
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